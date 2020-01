Sanremo 2020: Mahmood ha scritto Andromeda, la canzone di Elodie

Di Giulio Pasqui lunedì 6 gennaio 2020

La canzone sanremese di Elodie, Andromeda, è stata scritta da Mahmood e Dardust.

Elodie parteciperà alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio 2020. L'ufficialità è arrivata durante I Soliti Ignoti, quando la cantante ha svelato anche il titolo del brano con il quale salirà sul palco del teatro Ariston: Andromeda. La canzone porta la firma di due eccellenti autori: Mahmood, il trionfatore della scorsa edizione della kermesse musicale, e Dario Faini aka Dardust.

Non è la prima volta che Elodie e Mahmood, amici nella vita privata, collaborano insieme. La voce di Soldi aveva scritto anche Nero Bali, la canzone cantata da Elodie in duetto con Michele Bravi e Guè Pequeno nell'estate 2018. Quella era la prima canzone che Mahmood firmava come autore per altri. Sempre nel 2018 ha firmato anche Sobrio, altro duetto tra Elodie e Guè Pequeno.