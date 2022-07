Dal 23 settembre 2022, sarà disponibile il quinto album di inediti dei 5 Seconds of Summer, dal titolo 5SOS5. La band pop rock di Sydney ha deciso di presentare il nuovo lavoro con un live esclusivo che si terrà in una location d’eccezione, la Royal Albert Hall di Londra. Il concerto, durante il quale la band si esibirà insieme ad un’orchestra dal vivo, si terrà il giorno prima dell’uscita dell’album, il 22 settembre.

5SOS5 sarà disponibile in versione CD (con 14 brani), CD Deluxe (con 5 tracce in più rispetto alla versione standard), in digitale, sulle piattaforme streaming e negli store digitali, e in vinile (con 5 versioni colorate differenti).

Nel 2022, la band australiana ha pubblicato quattro anticipazioni dell’album: COMPLETE MESS, pubblicato lo scorso 2 marzo, Take My Hand, rilasciato lo scorso 1° aprile, Me Myself & I, reso disponibile lo scorso 11 maggio, e l’ultimo singolo pubblicato in ordine di tempo, Blender, disponibile dal 13 luglio 2022.

Blender, singolo scritto e prodotto dalla band insieme a Peter Thomas (che ha già lavorato con Pink) e Jake Torrey (che ha già collaborato con Justin Bieber, i Maroon 5 e John Legend), è un singolo dalle influenze pop punk, ulteriore assaggio del nuovo album che sarà un lavoro più sfaccettato rispetto al passato, con testi più riflessivi e intimi.

Per quanto riguarda quest’estate, la band è impegnata con il loro Take My Hand World Tour. Lo scorso maggio, i 5 Seconds of Summer si sono esibiti anche in Italia con due date, alla Kioene Arena di Padova e al Carroponte di Milano.

5 Seconds of Summer – 5SOS5: tracklist

1. COMPLETE MESS

2. Easy For You To Say

3. Bad Omens

4. Me Myself & I

5. Take My Hand

6. CAROUSEL

7. Older

8. HAZE

9. You Don’t Go To Parties

10. BLENDER

11. Caramel

12. Best Friends

13. Bleach

14. Red Line

15. Moodswings

16. Flatline

17. Emotions

18. Bloodhound

19. TEARS!