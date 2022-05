I 5 Seconds of Summer si esibiranno questa sera a Padova nella prima tappa italiana del loro tour, presso il Kione Arena. Il giorno dopo la band si sposterà a Milano per la seconda data, al Carroponte di Sesto San Giovanni, Milano.

5 Seconds of Summer, Biografia, canzoni e album

Nati come band nel 2011, i 5 Seconds of Summer sono formati da Luke Hemmings (voci/chitarra), Michael Clifford (voci/chitarra), Calum Hood (voci/basso) e Ashton Irwin (voci/batteria). Nel corso della loro carriera hanno rilasciato 4 album e numerosi singoli di successo. Sono stati definiti “i più grandi artisti rock nel mondo” da Rolling Stone e sono la sola band nella storia ad aver visto i loro primi 3 album in studio entrare direttamente al primo posto la classifica Billboard 200. La band ha venduto oltre 2.5 milioni di biglietti per i loro concerti in giro per il mondo, e oltre 12 milioni di album. Di recente sono entrati nell’esclusiva Billions Club di Spotify con la loro super hit “Youngblood”. Tra i premi ricevuti, ricordiamo i 10 European Music awards, 5 ARIA awards, 2 MTV Video Music Awards, 1 American Music Award, 1 People’s Choice Award, 2 iHeartRadio Music Awards e 3 APRA Awards.

Complete mess è il loro ultimo singolo, rilasciato a marzo 2022.

5 Seconds of Summer, Biglietti concerto

Attualmente non sono più disponibili biglietti per la data di sabato 7 maggio 2022 a Verona. Cliccando su Ticketone, né in parterre né in un posto numero, sono presenti posti. Inizialmente il live era previsto per novembre 2021 ma è slittato ad oggi a causa della pandemia legata al Covid-19.

5 Seconds of Summer, Scaletta concerto

Durante il tour europeo, la band porterà sul palco i pezzi più recenti ma anche i più celebri successi della lor carriera per un lungo set di esibizioni sul palco.

No Shame

Easier

More

Want You Back

Disconnected

Take My Hand

Red Desert

Talk Fast

Beside You

Waste the Night

Complete Mess

Lover of Mine

Who Do You Love (cover)

Wildflower

81 degrees, June, Pizza

Best Years

Easy for You to Say

If Walls Could Talk

Old Me

Amnesia

2011

Castaway

She Looks So Perfect

Teeth

Jet Black Heart

Ghost of You

Youngblood