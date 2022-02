E’ uscito oggi, 25 febbraio 2022, il nuovo disco di Irama, Il giorno in cui ho smesso di pensare. Con questo nuovo progetto Irama si addentra nei territori della musica urban e di matrice latin/pop, in compagnia di ospiti eccellenti: Sfera Ebbasta, Rkomi, Gué, Willy William, Lazza ed Epoque e di grandi produttori come Shablo, Junior K, Mace, Merk & Kremont, Greg Willen e molti altri. Insieme alla pubblicazione del disco, è stato rilasciato come brano promozionale -nella sezione New Music Friday- il duetto insieme a Rkomi, 5 gocce, anche lui in gara al Festival di Sanremo 2022 insieme ad Irama.

Irama feat. Rkomi, 5 Gocce, Autori e produttori

Nella canzone “5 gocce”, evoca atmosfere incalzanti anni ’80 con Rkomi e il pezzo è prodotto da Mr. Naisgai (storico produttore di Rauw Alejando).

Irama feat. Rkomi, 5 Gocce, Significato canzone

Le 5 gocce del titolo rappresentano il Lexotan e anche le lacrime che scendono dagli occhi. L’interrogativo iniziale che apre il brano è l’emozione che si prova verso l’altra persona. Inizialmente doveva essere solo divertimento e sess0 ma qualcosa sembra cambiato. E’ davvero così? Con gli amici di lei si annoia, non vuole passare il tempo ma quando sono soli, insieme, sotto le coperte, un sentimento sembra emergere (“Quando sono con te, non lo so, Che cos’è, che cos’ho, Ma io mi innamoro e tu ti innamori, E dai tuoi occhi cadono cinque gocce”).

5 Gocce, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare, in streaming, 5 gocce, di Irama feat. Rkomi, tratta dall’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare“:

Irama feat. Rkomi, 5 Gocce, Testo canzone

È un po’ di notti che non riesco a (Ah, ah)

Chiudere gli occhi dentro il letto da (Ah, ah)

Quando ti ho detto: “È solo sesso, ma” (Ah, ah)

Non so se mento o è solo il Lexotan, oh, no (Ah)

E non ho mai visto l’alba prima di te

Ma vorrei morire per l’effetto che fa

Se l’amore uccide allora uccidimi te

Tra le coperte (Ah), non provo niente

E nel bicchiere cadono cinque gocce

Questa notte voglio stare da solo (Ah, ah, ah)

E non so se

Se sono io, ma coi tuoi amici mi annoio (Ah, ah, ah)

Così dolce

Se chiudo gli occhi poi mi sembra che volo (Ah, ah, ah)

Così dolce come sei tu (Ah)

Con te nelle lenzuola, dietro un archivio di luci

Dovrei prendere nota di tutto quello che dici

Un’incisione precisa, non mi diverto se no

Filtrare da quelle crepe per non rivedersi più

Esci dalla cassa passando dai fili

Baby, uccidimi te, ma non prima che scriva

Respiri piano per non far rumore

Il suono di cinque gocce

Che nel bicchiere, e nel bicchiere cadono cinque gocce

Questa notte voglio stare da solo (Ah, ah, ah)

E non so se

Se sono io, ma coi tuoi amici mi annoio (Ah, ah, ah)

Così dolce

Se chiudo gli occhi poi mi sembra che volo (Ah, ah, ah)

Così dolce come sei tu (Ah)

Quando sono con te, non lo so

Che cos’è, che cos’ho

Ma io mi innamoro e tu ti innamori

E dai tuoi occhi cadono cinque gocce

Questa notte voglio stare da solo (Ah, ah, ah)

E non so se

Se sono io, ma coi tuoi amici mi annoio (Eh, eh, eh)

Così dolce

Se chiudo gli occhi poi mi sembra che volo (Eh)

Così dolce come sei tu