24kGoldn aveva già conquistato TikTok con Valentino e con la hit City of Angels, di cui esiste anche una versione “italiana” che vede la partecipazione di Nitro, ma è con Mood, singolo che vede la partecipazione di Iann Dior, che il rapper statunitense di 20 anni ha conquistato le classifiche anche nel nostro paese.

Mood, stabilmente nella classifica Fimi dei singoli più scaricati da diverse settimane, infatti, è stata certificata Disco di Platino.

Mood è stato pubblicato anche in una versione remix realizzata in collaborazione con Justin Bieber e J Balvin.

24kGoldn, al momento, ha pubblicato solo un’EP, Dropped Outta College, e i recenti singoli Unbelievable e Water Run Dry. Al momento, il rapper sta lavorando al suo vero primo album ufficiale che si intitolerà El Dorado, previsto per il 2021.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di Mood. Clicca qui per vedere il video ufficiale.

24kGoldn feat. Iann Dior – Mood: il testo

Why you always in a mood? Fuckin ‘round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view

Why you always in a mood? Fuckin ‘round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view.

I could never get attached

When I start to feel, I unattach

Somehow I always end up feeling bad

Baby, I am not your dad, it’s not all you want from me

I just want your company

Girl, it’s obvious, elephant in the room

And we’re a part of it, don’t act so confused

And you love startin’ it, now I’m in a mood

Now we arguin’ in my bedroom.

We play games of love to avoid the depression

We been here before and I won’t be your victim.

Why you always in a mood? Fuckin ‘round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view

Why you always in a mood? Fuckin ‘round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view.

So why you tryin’ to fake your love on the regular

When you could be blowin’ up just like my cellular?

I won’t ever let a shorty go and set me up

Only thing I need to know is if you wet enough

I’m talking slick back, kick back, gang sippin’ fourties

You keep playin, not another day with you shorty

Mismatched fits, that was way before you know me

Got a lot of love, well you better save it for me.

We play games of love to avoid the depression

We been here before and I won’t be your victim.

Why you always in a mood? Fuckin ‘round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view

Why you always in a mood? Fuckin ‘round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view.

24kGoldn feat. Iann Dior – Mood: la traduzione

Perché sei sempre di cattivo umore? In giro, cambi atteggiamento

Non sto cercando di dirti cosa fare, cerco di restare calmo

Baby, non sto giocando con le tue regole

Tutto sembra migliore con una vista

Perché sei sempre di cattivo umore? In giro, cambi atteggiamento

Non sto cercando di dirti cosa fare, cerco di restare calmo

Baby, non sto giocando con le tue regole

Tutto sembra migliore con una vista.

Non potrei mai affezionarmi

Quando comincio a provare qualcosa, mi stacco

In qualche modo finisco sempre per sentirmi male

Baby, non sono tuo padre, non è quello che vuoi da me

Voglio solo la tua compagnia

Ragazza, è ovvio, è un elefante in una stanza

E ne facciamo parte, non essere così confusa

E ti piace iniziare, adesso sono di cattivo umore

Adesso litighiamo nella mia camera da letto.

Facciamo giochi d’amore per evitare la depressione

Siamo già stati a questo punto e non sarò la tua vittima.

Perché sei sempre di cattivo umore? In giro, cambi atteggiamento

Non sto cercando di dirti cosa fare, cerco di restare calmo

Baby, non sto giocando con le tue regole

Tutto sembra migliore con una vista

Perché sei sempre di cattivo umore? In giro, cambi atteggiamento

Non sto cercando di dirti cosa fare, cerco di restare calmo

Baby, non sto giocando con le tue regole

Tutto sembra migliore con una vista.

Allora perché cerchi di fingere il tuo amore regolarmente?

Quando potresti saltare in aria proprio come il mio cellulare?

Non lascerò mai andare via una ragazza che poi mi metta nei guai

L’unica cosa che devo sapere è se sei abbastanza bagnata

Sto parlando, capelli all’indietro, piccola festa, la gang sorseggia liquore

Continui a giocare, non un altro giorno con te ragazza

Vestiti non coordinati, da molto prima che mi conoscessi

Ho molto amore, beh, è ​​meglio che lo conservi per me.

Facciamo giochi d’amore per evitare la depressione

Siamo già stati a questo punto e non sarò la tua vittima.

Perché sei sempre di cattivo umore? In giro, cambi atteggiamento

Non sto cercando di dirti cosa fare, cerco di restare calmo

Baby, non sto giocando con le tue regole

Tutto sembra migliore con una vista

Perché sei sempre di cattivo umore? In giro, cambi atteggiamento

Non sto cercando di dirti cosa fare, cerco di restare calmo

Baby, non sto giocando con le tue regole

Tutto sembra migliore con una vista.