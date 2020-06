City of Angels (Nitro Remix): la collaborazione internazionale di Nitro con 24kGoldn (Testo, Traduzione e Video)

Di Fabio Morasca martedì 30 giugno 2020

Il testo e il video di City of Angels, collaborazione internazionale di Nitro con 24kGoldn.

City of Angels è un singolo pubblicato da 24kGoldn nel marzo scorso come quinto estratto dal suo primo EP ufficiale intitolato Dropped Outta College, dopo Valentino, A Lot to Lose, Games on Your Phone e la title-track Dropped Outta College.

City of Angels ha ottenuto certificazioni nel Regno Unito, dove ha raggiunto la 25esima posizione, in Australia e negli Stati Uniti.

Il brano del rapper 19enne statunitense, nella sua versione originale, ha raggiunto anche quota 170 milioni di stream, ha conquistato la Top 20 della Viral Chart Globale e la Top 30 della Viral Italia di Spotify e ha raggiunto la Top 30 dei brani più popolari su TikTok.

Da oggi, martedì 30 giugno 2020, è disponibile una versione remix di City of Angels che vede la partecipazione di Nitro.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di City of Angels; cliccando sulla foto in alto, potete ascoltare il singolo.

24kGoldn, Nitro - City of Angels (Nitro Remix): il testo

I sold my soul to the devil for designer

They said, go to hell, but I told 'em I don't wanna

If you know me well, then you know that I ain't goin', 'cause

I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die young

The city of angels where I have my fun

Don't wanna die young

When I'm gone, remember all I've done, 'one.

We've had our fun, 'un

But now I'm done, 'one

'Cause you crazy, I can't take it

Just wanted to see you naked

Heard time like money, can't waste it

What's the price of fame, 'cause I can taste it

So I'm chasin', and I'm facin'

A little Hennessy, it might be good for me.

I sold my soul to the devil for designer

They said, go to hell, but I told 'em I don't wanna

If you know me well, then you know that I ain't goin', 'cause

I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die young

The city of angels where I have my fun

Don't wanna die young

When I'm gone, remember all I've done, 'one.

Ho chiamato anche il diavolo per donargli l'anima ma

Dà dei dubbi anche a lui e mi sa che me la ridà

Non ho mai perso nulla tranne la dignità

Ho più buchi della sanità, in zona mi chiamano sua santità

Wilson, la mia vita è una sit-com

Solo gente di spicco

E tu scemo invidioso perché più famoso che ricco

Scendo ad L.A., vado a Frisco, con 24k sto fumando gelato

Davanti a uno sbirro, scrivo col fumo fan*ulo al razzismo.

I sold my soul to the devil for designer

They said, go to hell, but I told 'em I don't wanna

If you know me well, then you know that I ain't goin', 'cause

I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die young

The city of angels where I have my fun

Don't wanna die young

When I'm gone, remember all I've done, 'one.

24kGoldn, Nitro - City of Angels (Nitro Remix): la traduzione

Ho venduto la mia anima al diavolo come designer

Mi hanno detto, vai all'inferno, ma io ho detto loro che non volevo

Se mi conosci bene, allora sai che io non ci andrò, perché

Non voglio, non voglio, non voglio morire giovane

La città degli angeli dove mi diverto

Non voglio morire giovane

Quando me ne sarò andato, ricorda tutto quello che ho fatto.

Ci siamo divertiti,

Ma ora ho finito

Perché sei pazzo, non ce la faccio

Volevo solo vederti nuda

Ho sentito il tempo come il denaro, non posso sprecarlo

Qual è il prezzo della fama, perché posso assaggiarla

Quindi la sto inseguendo e la sto affrontando

Un po' di Hennessy, potrebbe andare bene per me.