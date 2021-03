24kGoldn, El Dorado è il suo album d’esordio

Dopo il successo mondiale della hit Mood, singolo che vede la partecipazione di Iann Dior, diventato virale su TikTok e certificato doppio Disco di Platino in Italia, 24kGoldn ha pubblicato il suo album d’esordio dal titolo El Dorado, disponibile da oggi, venerdì 26 marzo 2021.

El Dorado è un album composto da 13 canzoni per il quale il rapper di San Francisco ha collaborato con i rapper Future, Dababy e Swae Lee, oltre al già citato Iann Dior, e con i produttori KbeaZy, Omer Fedi e Blake Slatkin.

Il singolo di lancio di quest’album, qui in Italia, è Coco, canzone che vede la partecipazione di DaBaby, attualmente in rotazione radiofonica e pubblicato lo scorso dicembre. Ad oggi, Coco ha raggiunto 75 milioni di stream e 16 milioni di visualizzazioni.

Un altro singolo estratto dall’album è 3,2,1, pubblicato lo scorso 17 febbraio.

Come scritto in apertura, però, è con il singolo Mood, che il rapper 20enne è riuscito a conquistare le classifiche di tutto il mondo. Negli Stati Uniti, il singolo ha raggiunto il primo posto della Billboard Hot 100, restando nella top ten per 28 settimane e conquistando un triplo Disco di Platino. Mood, inoltre, ha ottenuto certificazioni in ben 28 paesi del mondo.

Di seguito, trovate la tracklist di El Dorado.

24kGoldn – El Dorado: la tracklist

1. The Top

2. Company (feat. Future)

3. Love Or Lust

4. Outta Pocket

5. Coco (feat. DaBaby)

6. Butterflies

7. Breath Away

8. Yellow Lights

9. 3,2,1

10. Empty (feat. Swae Lee)

11. Cut It Off

12. Don’t Sleep

13. Mood (feat. Iann Dior)