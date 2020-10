A partire dal prossimo 11 dicembre, sarà disponibile l’edizione deluxe dell’ultimo album di inediti di Zucchero, D.O.C., che conterrà 6 canzoni inedite.

D.O.C. Deluxe sarà un doppio cd e conterrà, ovviamente, anche tutte le canzoni dell’album D.O.C., tra le quali i singoli Freedom, Spirito nel buio, La canzone che se ne va e Soul Mama.

Tra le canzoni inedite, ci sarà anche un duetto con Sting nella canzone September, brano che sarà inserito anche nell’album Duets di Sting.

Zucchero e Sting, legati da una profonda amicizia e stima reciproca, recentemente, hanno pubblicato un video a sorpresa nel quale si sono esibiti con una versione in lingua italiana di Fields of gold.

Zucchero e Sting, oltre ad essersi esibiti live insieme in molte occasioni, avevano già inciso un duetto in passato, Muoio per te, cover di Mad About You con testo adattato in italiano da Zucchero, contenuto nella raccolta Zu&Co. Muoio per te, cantata solamente da Zucchero, fu anche l’unico brano inedito contenuto nella raccolta Overdose d’amore/The Ballads, pubblicata nel 1999 per il mercato internazionale.

D.O.C. Deluxe sarà disponibile, come già anticipato, in formato doppio CD ma anche in digitale e, in esclusiva per Amazon, in versione triplo Vinile autografato, in edizione limitata.

Di seguito, trovate la tracklist di D.O.C. Deluxe.

Zucchero, D.O.C. Deluxe: la tracklist

CD1

1. Spirito nel buio

2. Soul mama

3. Cose che già sai (feat. Frida Sundemo)

4. Testa o croce

5. Freedom

6. Vittime del cool

7. Sarebbe questo il mondo

8. La canzone che se ne va

9. Badaboom (Bel Paese)

10. Tempo al tempo

11. Nella Tempesta

12. My Freedom (Bonus Track)

13. Some day (Bonus Track)

14. Don’t let it be gone (Bonus Track)

CD2

1. Succede

2. Facile

3. Non illudermi così

4. Wichita Lineman

5. Don’t Cry Angelina

6. September (Sting & Zucchero)