Elisa ha condiviso un video, via Instagram, mentre interpreta “Zombie” dei Cranberries. La cantante, voce e chitarra, canta il pezzo come messaggio a sostegno dell’Ucraina e contro questa folle guerra che sta uccidendo migliaia di persone e creando milioni di profughi.

Pregando per l’Ucraina, soprattutto per i bambini e stando dalla parte di tutti coloro che sono contrari a questa guerra. Suonando Zombie, dei The Cranberries, a sostegno del popolo russo che è stato arrestato mentre cercava di protestare contro la guerra, cantando questa canzone.

Qui sotto potete vedere il video dell’esibizione di Elisa:

The Cranberries, Zombie, Significato canzone

“Zombie” è una canzone di protesta del gruppo rock alternativo irlandese The Cranberries, scritta dalla cantante Dolores O’Riordan in memoria di Johnathan Ball e Tim Parry, che furono uccisi negli attentati di Warrington del 1993. Johnathan Ball aveva solo 3 anni e Tim Parry, 12. Sono stati uccisi nell’attentato dell’IRA a Warrington, nel nord-ovest dell’Inghilterra, quando due ordigni nascosti nei cestini dei rifiuti furono fatti esplodere. Ball morì sulla scena dell’attentato a causa delle ferite riportate dalle schegge e, cinque giorni dopo, Parry perse la vita a causa di ferite alla testa.

È stato pubblicato il 19 settembre 1994 come singolo principale del loro secondo album in studio, “No Need to Argue”, due settimane prima dell’uscita dell’album. Qui potete vedere il video ufficiale.

Elisa lo ha reinterpretato l’8 marzo 2022 come messaggio contro la guerra in Ucraina.

The Cranberries, Zombie, Testo canzone

Another head hangs lowly

Child is slowly taken

And the violence, caused such silence

Who are we mistaken?

But you see, it’s not me

It’s not my family

In your head, in your head, they are fighting

With their tanks, and their bombs

And their bombs, and their guns

In your head, in your head they are crying

In your head, in your head

Zombie, zombie, zombie-ie-ie

What’s in your head, in your head

Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh

Do, do, do, do

Do, do, do, do

Do, do, do, do

Do, do, do, do

Another mother’s breaking

Heart is taking over

When the violence causes silence

We must be mistaken

It’s the same old theme

Since nineteen-sixteen

In your head, in your head, they’re still fighting

With their tanks, and their bombs

And their bombs, and their guns

In your head, in your head, they are dying

In your head, in your head

Zombie, zombie, zombie-ie-ie

What’s in your head, in your head

Zombie, zombie, zombie-ie-ie

Oh oh oh oh oh oh oh, ay, oh, ya ya

The Cranberries, Zombie, Traduzione canzone

Un’altra testa pende lentamente

Il bambino viene preso lentamente

E la violenza, ha causato un tale silenzio

Chi stiamo fraintendendo?

Ma vedi, non sono io

Non è la mia famiglia

Nella tua testa, nella tua testa, stanno combattendo

Con i loro carri armati e le loro bombe

E le loro bombe e le loro pistole

Nella tua testa, nella tua testa piangono

Nella tua testa, nella tua testa

Zombie, zombie, zombie-ie-ie

Cosa c’è nella tua testa, nella tua testa

Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh

Do, do, do, do

Do, do, do, do

Do, do, do, do

Do, do, do, do

Un’altra madre si sta distruggendo

Il cuore sta prendendo il sopravvento

Quando la violenza fa silenzio

Dobbiamo sbagliarci

È lo stesso vecchio tema

Dal diciannove-sedici

Nella tua testa, nella tua testa, stanno ancora combattendo

Con i loro carri armati e le loro bombe

E le loro bombe e le loro pistole

Nella tua testa, nella tua testa, stanno morendo

Nella tua testa, nella tua testa

Zombie, zombie, zombie-ie-ie

Cosa c’è nella tua testa, nella tua testa

Zombie, zombie, zombie-ie-ie

Oh oh oh oh oh oh oh, ay, oh, ya ya