Netflix ha rilasciato il trailer e la locandina di Zero, la nuova serie originale italiana in 8 episodi nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, disponibile su Netflix dal 21 aprile. E Mahmood vi ha collaborato.

Proprio nel trailer, infatti, è possibile ascoltare l’anteprima di un brano inedito di Mahmood, dall’omonimo titolo Zero, scritto da A. Mahmood, D. Petrella, D. Faini e prodotto da Dardust, scolto come colonna sonora che chiude la serie. Il brano, inoltre, farà parte del nuovo disco di Mahmood in uscita in primavera.

Il cantante, oltre ad aver concesso il brano come pezzo portante della soundtrack, ricopre l’importante ruolo di music supervisor dell’ultimo episodio, per il quale ha curato la selezione musicale.

Qui potete vedere il trailer di Zero (con anteprima del brano di Mahmood).

Ma di cosa parla la serie tv?

ZERO racconta la storia di un timido ragazzo con uno straordinario superpotere, diventare invisibile. Non un supereroe, ma un eroe moderno che impara a conoscere i suoi poteri quando il Barrio, il quartiere della periferia milanese da dove voleva scappare, si trova in pericolo. Zero dovrà indossare gli scomodi panni di eroe, suo malgrado e, nella sua avventura, scoprirà l’amicizia di Sharif, Inno, Momo e Sara, e forse anche l’amore.

Mahmood, a marzo 2021, ha rilasciato Inuyasha, il primo singolo che anticipa l’uscita dell’atteso disco di inediti previsto, come già anticipato, per questa primavera.

La canzone vede l’omonimo protagonista del fumetto, un mezzodemone che riesce ad arginare il suo lato oscuro per tutelare i compagni di viaggio, rinunciando volontariamente a diventare un demone completo. Nel brano è la metafora perfetta per descrivere la complessità delle relazioni, fra desiderio di espressione e necessità di non riversare sugli altri la propria parte peggiore rinchiudendola “dentro una crisalide”.

Anche in quel caso, Mahmood aveva collaborato con Dardust.

Vi terremo aggiornati con testo, audio e video di “Zero” di Mahmood non appena disponibili.