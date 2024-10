La scaletta e l’ordine delle canzoni di Mahmood in concerto a Roma, domenica 27 ottobre 2024: orario, come arrivare al Palazzo dello Sport

Siamo arrivati alle ultime tappe del tour di Mahmood che, dopo la data di stasera a Roma, si appresta a chiudere con una data sold out a Napoli. Il è stato recentemente nominato per la categoria Best Italian Act agli MTV EMA 2024 che si terranno il prossimo 10 novembre a Manchester.

Con uno show curato nei minimi dettagli, una nuova scaletta e tante sorprese, N.L.D.A. TOUR è l’occasione per ascoltare dal vivo anche l’ultimo album “NEI LETTI DEGLI ALTRI”, uscito su tutte le piattaforme il 16 febbraio e nei formati fisici l’8 marzo, certificato platino e con più di 630 milioni di stream. Il disco, intimo e introspettivo, costellato di collaborazioni internazionali e da sempre nuove sperimentazioni, è una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti.

Fra i brani che più hanno segnato la carriera di MAHMOOD, non mancheranno sul palco anche “TUTA GOLD” (il singolo più venduto nel 1° semestre del 2024, con 5 dischi di platino e 370 milioni di stream globali), con il suo stile baile funk e il ritmo club, e il nuovo singolo “RA TA TA”, uscito lo scorso giugno, in cui si susseguono immagini scolpite dallo stile unico dell’artista, certificato disco di platino e con 140 milioni di stream.

La scaletta di Mahmood a Napoli, concerto 27 ottobre 2024

NLDA INTRO

BAKUGO

Klan

TUTTI CONTRO TUTTI

NEI LETTI DEGLI ALTRI

PARADISO

Inuyasha

Brividi (Mahmood & BLANCO cover)

Sabri Ailel (Sherine cover)

Ghettolimpo

NEVE SULLE JORDAN

Dorado / Proibito / Talata

PERSONALE

OVERDOSE

T’amo

Il Nilo nel naviglio

STELLA CADENTE

NEL TUO MARE

COCKTAIL D’AMORE

Rapide

SEMPRE/JAMAIS (con Angele)

Barrio / Kobra

RA TA TA

Soldi

Tuta Gold

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili poche tipologie di biglietti per il concerti di Mahmood a Roma. Clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Per arrivare al Palazzo dello Sport a Roma (noto anche come PalaLottomatica), che si trova nel quartiere EUR, hai diverse opzioni, sia in auto che con i mezzi pubblici.

In auto:

Da Roma centro:

Prendi la Via Cristoforo Colombo in direzione sud (EUR). Dopo circa 8 km, arriverai all’EUR e troverai il Palazzo dello Sport sulla sinistra.

Dal Grande Raccordo Anulare (GRA):

Esci all’uscita n. 26 (Via Cristoforo Colombo), e prosegui verso il centro città. Troverai il Palazzo dello Sport sulla destra dopo pochi chilometri.

Parcheggio: Ci sono alcuni parcheggi disponibili nei pressi del Palazzo dello Sport e nell’area dell’EUR, ma è consigliabile arrivare in anticipo, soprattutto durante eventi.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la Linea B (blu) e scendi alla fermata EUR Palasport. Da lì, il Palazzo dello Sport è a circa 5-10 minuti a piedi.

Bus:

Diverse linee di autobus fermano nei pressi del Palazzo dello Sport. Le linee principali sono 30, 714, 780 e 791, che collegano l’area dell’EUR con diverse zone di Roma.

