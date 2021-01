Mahmood torna dal 3 febbraio 2021 con il nuovo singolo, “Inuyasha“, primo brano che anticipa il suo prossimo disco di inediti, in uscita prossimamente.

La canzone è disponibile da oggi in presave e rappresenta un nuovo immaginario per l’artista che, in breve tempo, si è conquistato un posto fra i più importanti esponenti del cantautorato urban pop, con un tratto unico che lo distingue nel panorama contemporaneo. Dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata”, il successo internazionale di “Soldi” (pezzo vincitore del Festival di Sanremo), Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, collezionando un totale di 14 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 400 milioni di streaming.

Scritta da Mahmood e Dardust (che ne è anche produttore), la canzone è una ballad ispirata a un manga giapponese: Inuyasha.

Ecco di cosa parlerà la canzone: l’omonimo protagonista del fumetto è un mezzodemone che riesce ad arginare il suo lato oscuro per tutelare i compagni di viaggio, rinunciando volontariamente a diventare un demone completo. Nel brano è la metafora perfetta per descrivere la complessità delle relazioni, fra desiderio di espressione e necessità di non riversare sugli altri la propria parte peggiore rinchiudendola “dentro una crisalide”.

Le parole sono ricche di richiami simbolici e di influenze con rimandi a una cultura molto vicina e amata da Mahmood, da cui trae ispirazione per tornare – a distanza di quasi un anno dal suo ultimo singolo “Dorado” (doppio platino) – trasportandoci con un tocco molto personale dentro un nuovo universo di esplorazioni artistiche.

E’ stato tra gli autori del brano di Elodie, Andromeda, in gara al Festival di Sanremo 2020.

A marzo dello scorso anno, il cantante pubblica il singolo non ufficiale Eternantena, con la produzione di Muut, scritto e inciso durante il lockdown a causa della pandemia di Covid-19. Qualche mese dopo, il 15 maggio 2020, Mahmood presenta, tramite il suo canale Youtube, il pezzo Moonlight popolare in collaborazione con Massimo Pericolo e prodotto da Crookers.