Sottomarini è il nuovo singolo di Mahmood presentato in anteprima al Festival di Sanremo 2025. Il cantante è stato voluto da Carlo Conti durante la serata delle cover come co-conduttore, insieme a Geppi Cucciari. E, nella conferenza stampa del giorno dopo, ha annunciato il ritorno per la finale dove presenterà il suo nuovo singolo, “Sottomarini“.

Il brano arriva a distanza di un anno dalla pubblicazione di “Nel letto degli altri”, il suo ultimo lavoro, anticipato da “Tuta Gold”, portato in gara a Sanremo 2024 e diventato uno dei successi di quell’edizione.

Anche lo scorso anno era tornato Lazza (non in gara) per presentare un brano inedito proprio durante la finale del Festival. In quel caso il pezzo era “100 messaggi”, una ballad incentrata su una storia che finisce.

Leggi il testo di Sottomarini di Mahmood.

Non ho mai scelto troppe cose nella vita da fare

Forse son sempre stato solo solo, solo particolare

MI ricordo da bambino scene pericolose

Ora vedo i bimbi, han l’iPhone, mentre fanno le pose

Come fa ad andare in profondità chi non ha avuto coinquilini

Servirebbero sottomarini

Come sta mamma? Sembra rinascere

Come stavo io quando ti ho visto fuori dal carcere

Più che l’umanità, qui guardano l’incasso

Della virilità non me ne fotte un cazzo

Mi consolerò con te

Più semplicità che Chanel

Dimmelo chi sеi

Non è solo il sesso che vorrei con tе

Ma provare a capirti per ore, per ore

Ti trovo, poi resisti per ore, per ore

Alla fine basterà cadere negli abissi

Insieme, per ore, per ore, per ore

C’è chi sa ridere, come fosse tutto okay

C’è chi non vive se non prende un po’ di key

Ti fottono le idee, poi si credono artisti

Ti tolgono il rispetto ogni volta che tu non reagisci

Butti la tua relazione nel cesso

Impegnarsi non è la tua vibe

Cerchi privacy, ma non la di

Che te ne fotte se amo lui o amo lei?

C’è chi ti giudica solo per un abbraccio

Nella fragilità vediamo sempre il marcio

Mi consolerò con te

Più semplicità che Chanel

Dimmelo chi sei

Non è solo il sesso che vorrei con te

Ma provare a capirti per ore, per ore

Ti trovo, poi resisti per ore, per ore

Alla fine basterà cadere negli abissi

Insieme, per ore, per ore, per ore

Scusami se non dico la verità

Ma se ricado nelle profondità

Resterei senza bling, bling, tu

Mi amerai come amano i bimbi

Io proverò a capirti per ore, per ore

Ti trovo, poi resisti per ore, per ore

Alla fine basterà cadere negli abissi

Per ore, per ore