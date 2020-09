Zero il folle, su Canale 5, questa sera, la serata evento per i 70 anni di Renato Zero: anticipazioni e diretta live

Alla vigilia del 70esimo compleanno di Renato Zero, martedì 29 settembre in esclusiva in prima serata su Canale 5 “Zero il folle”. Una serata evento con le immagini dei due incredibili concerti sold out tenuti dal cantautore romano al Forum di Assago di Milano l’11 e il 12 gennaio del 2020, poco prima “della chiusura del mondo”.

Un viaggio nell’universo di un artista unico e poliedrico, tra i più amati dal pubblico, con 45 milioni di dischi venduti, raccontato dalle sue canzoni e dalla presenza di alcuni ospiti speciali: Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini, Alessandro Haber, Monica Guerritore, Serena Autieri, Gabriele Lavia, Anna Foglietta, Giuliana Lojodice e Vittorio Grigolo. La regia è di Roberto Cenci.

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, il cantante ha così raccontato l’evento tv:

“Ci sono dentro tutti i miei sforzi di una vita. Mi commuovo a guardarlo, non per me, ma nel vedere la gente che canta con me”.

E parlando dell’affetto del suo pubblico dice:

“A volte mi sento inadeguato rispetto a tutto l’affetto che mi riserva il pubblico. In fondo volevo solo esistere”

Noi di Soundsblog seguiremo la serata evento con il nostro consueto livebloggin a partire dalle 21.20 circa. Durante la serata, l’artista si racconterà, verrà omaggiato da altri colleghi amici, sul palco, ed eseguirà i suoi più grandi successi che hanno caratterizzato la sua lunga carriera.

Venerdì 25 settembre, l’artista romano ha rilasciato “Zerosettanta – Volume 3“, il primo di tre dischi di inediti, con pubblicazione a cadenza mensile. Il primo album è stato anticipato dal singolo “L’angelo ferito”