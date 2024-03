La scaletta delle canzoni di Renato Zero in concerto al Palazzo dello Sport a Roma, domenica 24 marzo 2024: orario, biglietti, come arrivare

La scaletta di Renato Zero in concerto a Roma: l’ordine delle canzoni, orario e biglietti

Renato Zero in concerto stasera, 24 marzo 2024, al Palazzo dello Sport a Roma, con una nuova data della sua residenza romana, dopo le prime tappe al Mandela Forum a Firenze. Anche in questo live, spazio ai suoi successi più noti ma anche una forte attenzione ai brani presenti nel suo ultimo disco di inediti, Autoritratto, uscito a dicembre 2023. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, con l’ordine di esecuzione, le informazioni sui biglietti e come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma.

La scaletta di Renato Zero in concerto al Palazzo dello Sport a Roma, 24 marzo 2024

Ecco la scaletta del concerto di Renato Zero a Roma, al Palazzo dello Sport. Il live inizierà alle 21.

Il ritorno

Come mi vorresti

Eccoci qui

Salvami

I nuovi santi

Così tenace

Sorridere, sempre!

La ferita

Figli della guerra

La vetrina

Che bella libertà

Mai più da soli

Sciopero

Figaro

Secondo Tempo

La pace sia con te

Vive chi vive

Fa che sia l’amore

Sosia

Non ti cambierei

Nessuno tocchi l’amore

Cuori liberi

La culla è vuota

Quel bellissimo niente

Madame / Mi vendo / Resisti / Triangolo / Baratto / Galeotto fu il canotto / Morire qui (Coro)

Il mercante di stelle

Vita

I migliori anni della nostra vita

Biglietti per il concerto di Renato Zero a Roma, 24 marzo 2024 Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Renato Zero a Roma, in programma domenica 24 marzo 2024. Si parte da 47,40 euro per il Terzo Anello Laterale Numerato fino a 74.70 per la Tribuna Laterale Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma in auto e con i mezzi

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.