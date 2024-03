Continuano i concerti evento di Renato Zero dopo il successo a Roma e Firenze. A distanza di anni, il ritorno in Sardegna, a Santa Margherita di Pula. Tutte le informazioni sui biglietti.

Renato Zero in concerto in Sardegna il 29 luglio 2024: il ritorno dopo anni di assenza (info biglietti)

Dopo il trionfo live nei palasport di Firenze e Roma, dove Renato Zero ha tenuto banco per tutto il mese di marzo con 14 appuntamenti completamente sold out, l’avvincente viaggio per l’Italia di “Autoritratto – I concerto evento” (prodotto da Tattica) prosegue ora verso Sud con una leg estiva altrettanto ricca di emozioni e sorprese. E tra le date più attese anche quella che vede il ritorno del cantautore in Sardegna, a distanza di anni dal suo ultimo live.

Dopo l’annuncio dei primi due appuntamenti di giugno, accolti con enorme entusiasmo e calore -tanto che la data di Bari del 14/6 si avvia al tutto esaurito e quella a Napoli del 21/6 ha registrato un fulmineo sold out, Zero svela oggi tre nuovi concerti-evento: se Bari e Napoli raddoppiano (rispettivamente, il 16 giugno all’Arena della Vittoria e il 22 giugno in Piazza del Plebiscito), la sorpresa più grande è per i fan della Sardegna, dove Renato Zero si prepara, a distanza di tantissimi anni, ad un comeback live più atteso che mai, approdando il 19 luglio al Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA).

I concerti-evento saranno l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato l’ultracinquantennale carriera musicale di Renato Zero (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.

Biglietti Renato Zero, Dove acquistarli

Biglietti disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledì 3 aprile su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

14 GIUGNO 2024 – BARI @ ARENA DELLA VITTORIA

16 GIUGNO 2024 – BARI @ ARENA DELLA VITTORIA – NUOVA DATA

21 GIUGNO 2024 – NAPOLI @ PIAZZA DEL PLEBISCITO – SOLD OUT

22 GIUGNO 2024 – NAPOLI @ PIAZZA DEL PLEBISCITO – NUOVA DATA

19 LUGLIO 2024 – SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) @ FORTE ARENA – NUOVA DATA

Quale sarà la scaletta dei concerti di Renato Zero nell’estate 2024?

I concerti evento previsti nell’estate 2024 saranno simili, per struttura e scenografia, a quelli invernali. Pure la scaletta manterrà le caratteristiche dei live. Ecco la possibile scaletta con l’ordine delle canzoni.

Il ritorno

Come mi vorresti

Eccoci qui

Salvami

I nuovi santi

Così tenace

Sorridere, sempre!

La ferita

Figli della guerra

La vetrina

Che bella libertà

Mai più da soli

Sciopero

Figaro

Secondo Tempo

La pace sia con te

Vive chi vive

Fa che sia l’amore

Sosia

Non ti cambierei

Nessuno tocchi l’amore

Cuori liberi

La culla è vuota

Quel bellissimo niente

Madame / Mi vendo / Resisti / Triangolo / Baratto / Galeotto fu il canotto / Morire qui (Coro)

Il mercante di stelle

Vita

I migliori anni della nostra vita