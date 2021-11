Zecchino D’Oro 2021: le canzoni in gara

Dal 3 al 5 dicembre 2021, su Rai 1, andrà in onda la 64esima edizione dello Zecchino D’Oro.

Sarà la seconda edizione in quest’anno solare perché la 63esima edizione, rinviata a causa della pandemia di COVID-19, prevista per dicembre 2020, è andata in onda nel maggio scorso.

Gli appuntamenti televisivi sono i seguenti: venerdì 3 e sabato 4 dicembre alle ore 17:05 e domenica 5 dicembre alle ore 17.20.

La manifestazione musicale dedicata ai più piccoli sarà condotta da Francesca Fialdini e Paolo Conticini e da Carlo Conti (anche direttore artistico) per quanto riguarda la finale, con la partecipazione del Piccolo Coro Mariele Ventre diretto da Sabrina Simoni, e andrà in onda in diretta dall’Antoniano di Bologna.

Le 14 canzoni della 64esima edizione sono già tutte disponibili sulle varie piattaforme streaming (Spotify, Amazon Music, Apple Music e YouTube). Tra gli autori dei brani, che trovate di seguito, sono da segnalare Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo, Flavio Premoli della PFM e Luca Mascini degli Assalti Frontali.

Le 14 canzoni sono diventate anche dei cartoni animati, realizzati in collaborazione con Rai Ragazzi, disponibili su Rai Yoyo e sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano.

Zecchino D’Oro 2021: canzoni

– Superbabbo (testo e musica di Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio) cantata da Zoe, 9 anni, di Impruneta (FI);

– La Filastrocca delle Vocali (testo di Vincenzo Incenzo, musica di Flavio Premoli) cantata da Simona, 7 anni, di Terrasini (PA);

– Auto Rosa (testo di Dario Lombardi e Duccio Caponi, musica di Dario Lombardi e Marco Vittiglio) cantata da Michele, 8 anni, di Melicucco (RC);

– Potevo nascere gattino (testo e musica di Lodovico Saccol) cantata da Vittoria, 6 anni, di Pergine Valsugana (TN);

– Ali di Carta (testo e musica di Stefano Rigamonti) cantata da Sara, 10 anni, di Faenza (RA);

– Bartolo il Barattolo (testo di Carmine Spera e Flavio Careddu, musica di Giuseppe De Rosa) cantata da Walter, 6 anni, di Firenze;

– Il Ballo del Ciuaua (testo e musica di Antos Zarrillo Maietta e Giovanni Caccamo) cantata da Camilla, 7 anni, di Viareggio (LU), Francesco Paolo, 10 anni, di Salsomaggiore Terme (PR) ed Elisa, 9 anni, di Roma;

– Ri-cer-ca-to (testo di Alberto Pellai, musica di Paolo d’Errico) cantata da Davide, 6 anni, di Parma;

– Il Riccio Capriccio (testo e musica di Franco Fasano e Antonio Buldini) cantata da Giuseppe Karol, 4 anni, di Messina;

– Il Reggaetonno (testo e musica di Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti) Irene, 8 anni, di Fondi (LT) e Giuseppe, 7 anni, di Perfugas (SS);

– Clap Clap (testo di Mario Gardini, musica di Marco Iardella) cantata da Giulia, 8 anni, di Guidonia (RM);

– NG New Generation (testo di Luca Mascini, musica di Valerio Baggio e Walter Buonanno) cantata da Stefano, 8 anni, di Milano;

– Una Pancia (testo e musica di Antonio Iammarino e Valentina Farinaccio) cantata da Leonardo, 6 anni, di Mele (GE);

– Ci sarà un po’ di voi (testo di Maria Francesca Polli, musica di Claudio Baglioni) cantata da Veronica, 9 anni, di Gorle (BG).