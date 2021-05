Lo Zecchino d’Oro andrà in onda domani, 30 maggio 2021, a partire dalle 17.20 con una doppia diretta “a distanza”.

Carlo Conti, infatti, condurrà dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna, mentre Mara Venier dagli studi di “Domenica In” a Roma. In gara ci saranno14 canzoni, cantate dal vivo dai 16 piccoli solisti, accompagnati dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

A votarle, ci sarà una giuria composta da Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’avena ed Eleonora Daniele, affiancati da 10 bimbi, capitanati da un personaggio dei Buffycats dei 44 Gatti, e selezionati attraverso una call sul web e provenienti da tutta Italia. Come ogni anno tutte e due le giurie voteranno tramite delle palette con dei voti da 6 a 10.

Tra gli ospiti in studio dello Zechcino d’oro 2021 a Bologna, Lorenzo Baglioni, che presenterà il suo nuovo brano “Insieme”, interpretato con il Coro dell’Antoniano, e i mitici Buffycats dei 44 Gatti.

La diretta si potrà seguire anche sul sito di RaiPlay e sui canali Rai Italia, per il pubblico all’estero.

Ecco a seguire, tutti i titoli delle canzoni in gara allo Zecchino d’oro 2021, i loro autori e interpreti. Subito dopo, lo streaming per poter ascoltare tutti i brani che si sfidano per vincere la finalissima.

“Cha cha cha del gatto nella scatola” (di Davide Capotorto e Alessandro Augusto Fusaro), Maria Delfino, 6 anni, di Arenzano (GE)

“Pappappero” (di Maria Elena Rosati, Lorenzo Tozzi e Valerio Baggio), Nicole Catalano, 6 anni, di Mira (VE)

“Il serpente balbuziente” (di Flavio Careddu e Alessandro Visintainer), Alessandro Pompeo, 6 anni, di Montescaglioso (MT)

“Come le formiche” (di Gianfranco Fasano e Tommaso Fasano), Sara Maria Corrado, 7 anni, di Monza (MB) e Aurora Griggio, 4 anni, di Vigonza (PD)

“Salutare è salutare” (di Carmine Spera e Antonio Buldini): Laura Calbi, 7 anni, di Matera

“Un minuto” (di Mario Gardini e Stefano Rigamonti), Angelica Zina Cottone, 8 anni, di Reggio Calabria

“La vacanza ideale” (di Paolo Belli e Paolo Varoli), David Juan Navarro Solano, 9 anni, di Martina Franca (TA)

“Mille scarpe” (di Mario Gardini e Giuliano Ciabatta), Christine Merveille Kengne, 8 anni, di Monza (MB)

“Pippo e la motoretta” (di Alberto Zeppieri e Victor Daniel), Alice Giella, 5 anni, di Santo Stefano di Magra (SP)

“Hai visto mai” (di Antonio Buldini e Gianfranco Fasano), Anita Olivieri, 8 anni, di Lurago d’Erba (CO)

“Discopizza dj” (di Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti), Davide Martiello, 6 anni, di Ginosa (TA)

“Mozart è stato gestito male” (di Leonardo Pieraccioni e Francesco Tricarico), Davide Bellemo, 6 anni, di Chioggia (VE) e Martina Serravalle, 9 anni, di Bergamo

“Custodi del mondo” (di Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi), Anita Bartolomei, 7 anni, di Belforte del Chienti (MC)

“Il bambino e il mare” (di Fabrizio Bove, Alessandro Casadei e Francesco Itri Tardi), Andrej Avella, 6 anni, di Giardini Naxos (ME)