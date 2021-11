Jirisan è il titolo di una serie drama coreana che ha debuttato il 23 ottobre scorso. L’attenzione da parte del pubblico è legata alla presenza di nomi molti noti, veterani, e per la colonna sonora ufficiale che vede la presenza di molti artisti coreani ben noti. Jin dei BTS è stato scelto per cantare il brano principale di Jirisan, intitolato “Yours”

Non appena uscita in streaming a download digitale, “Yours” ha preso il sopravvento nelle classifiche di iTunes conquistando la vetta in pochissimo tempo. Jirisan è stato un doppio record fin dal suo esordio, grazie agli ascolti e al riscontro della colonna sonora. I BTS (anche singolarmente) sono sinonimo di successo nelle chaerts.

Infatti, nella soundtrack sono presenti canzoni come “Destiny” di Kim Feels, una delle prime rilasciate per il K-drama. La colonna sonora è divisa su iTunes in parti con “Destiny” e il suo strumentale come Parte 1. Il cantante e cantautore coreano Gaho canta “Memory” di Jirisan per la Parte 2.

Jirisan, diretto da Lee Eung Bok, è una delle serie coreane più attese del 2021. E’ un thriller che segue la storia di un team dedicato di ranger che lavorano al Jiri Mountain National Park, il più grande e il più antico della Corea del Sud.

Yours, incisa da Jin dei BTS, è stata condivisa per la prima volta nel sesto episodio della serie tv.

Jin, Yours, ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Yours” di Jin dei Bts:

Jin, Yours, significato canzone

Il brano è una ballad dedicata ad una persona che non si ha accanto e ogni momento vissuto lontano diventa fonte di dolore e tormento (“Ogni notte ti vedo nel mio cuore, Ogni volta che lo faccio, finisco per piangere, Quando ti chiamo nell’oscurità”). Ma chi canta non si arrende all’idea di aver perso l’amore e vuole raggiungerlo nuovamente

Jin, Yours, testo canzone

깊어진 하루 길어진 내 그림자

저 멀리 해는 저물고 있어

짙어 가는 어둠 속에서 헤매이고 있나 봐

이곳에 갇혀버린 걸까

아직도 숨 쉬는 곳

그곳에 다가가야 해

Every day you seem too far away

Every time you do, I tell myself

이곳에서 기다리고 있어

Every night I see you in my heart

Every time I do, I end up crying

어둠 속에 너를 불러주면

내게로 들려오는 건

깊은 내 숨결들

라따따따 라따따따 라따따따 따

라따따따 라따따따 라따따따 따

시간이 멈춰버린 곳

이젠 다 되돌려야 해

Every day you seem too far away

Every time you do, I tell myself

이곳에서 기다리고 있어

Every night I see you in my heart

Every time I do, I end up crying

어둠 속에 너를 불러주면

일렁이는 태양이 숨 쉬는 곳

난 아직 이대로 멈춰

Every day you seem too far away

Every time you do I tell myself

이곳에서 기다리고 있어

Every night I see you in my heart

Every time I do, I end up crying

어둠 속에 너를 불러주면

라따따따 라따따따 라따따따 따

라따따따 라따따따 라따따따 따

라따따따 라따따따 라따따따 따

라따따따 라따따따 라따따따 따

Jin, Yours, traduzione canzone

Un giorno più profondo, un’ombra più lunga

Il sole sta tramontando in lontananza

Immagino che sto vagando nel buio

Sono intrappolato qui?

Il posto che respira ancora

Devo avvicinarmi a quel posto

Ogni giorno, tu sembri troppo lontano

Ogni volta che lo fai, mi dico

sto aspettando proprio qui

Ogni notte ti vedo nel mio cuore

Ogni volta che lo faccio, finisco per piangere

Quando ti chiamo nell’oscurità

Cosa mi viene alle orecchie

I miei respiri profondi

La-da-da-da, la-da-da-da, da

La-da-da-da, la-da-da-da, da

Il luogo dove il tempo si è fermato

Ora devo tornare indietro

Ogni giorno sembri troppo lontano

Ogni volta che lo fai, mi dico

sto aspettando proprio qui

Ogni notte ti vedo nel mio cuore

Ogni volta che lo faccio, finisco per piangere

Quando ti chiamo nell’oscurità

Il luogo dove respira il sole nascente

Sono ancora fermo così

Ogni giorno sembri troppo lontano

Ogni volta che lo fai, mi dico

sto aspettando proprio qui

Ogni notte ti vedo nel mio cuore

Ogni volta che lo faccio, finisco per piangere

Quando ti chiamo nell’oscurità

La-da-da-da, la-da-da-da, da

La-da-da-da, la-da-da-da, da

La-da-da-da, la-da-da-da, da

La-da-da-da, la-da-da-da, da