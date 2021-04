“Your Power” è il terzo singolo tratto dal secondo album in studio di Billie Eilish, Happier Than Ever, in uscita prossimamente. La canzone vede Billie raccontare la sua relazione violenta quando aveva solo 16 anni, e di come questa cosa l’abbia distrutta mentalmente nel corso degli anni. L’artista spera che questa canzone possa innescare cambiamenti e riflessioni.

La canzone è stata anticipata per la prima volta il 27 aprile 2021, quando Billie ha annunciato che un singolo sarebbe stato rilasciato la mattina del 29 aprile. Il 28 aprile, Billie ha rivelato che proprio questo sarebbe stato il brano condiviso e ha annunciato che sarebbe uscito il video ufficiale come accompagnamento. E potete recuperarlo cliccando qui.

A seguire, testo e traduzione della canzone.

Billie Eilish, Your Power, Lyrics

[Chorus]

Try not to abuse your power

I know we didn’t choose to change

You might not wanna lose your power

But havin’ it’s so strange

[Verse 1]

She said you were a hero

You played the part

But you ruined her in a year

Don’t act like it was hard

And you swear you didn’t know (Didn’t know)

No wonder why you didn’t ask

She was sleepin’ in your clothes (In your clothes)

But now she’s got to get to class

[Pre-Chorus]

How dare you?

And how could you?

Will you only feel bad when they find out?

If you could take it all back

Would you?

[Chorus]

Try not to abuse your power

I know we didn’t choose to change

You might not wanna lose your power

But havin’ it’s so strange

[Verse 2]

I thought that I was special

You made me feel

Like it was my fault, you were the devil

Lost your appeal

Does it keep you in control? (In control)

For you to keep her in a cage?

And you swear you didn’t know (Didn’t know)

You said you thought she was your age

[Pre-Chorus]

How dare you?

And how could you?

Will you only feel bad if it turns out

That they kill your contract?

Would you?

[Chorus]

Try not to abuse your power

I know we didn’t choose to change

You might not wanna lose your power

But power isn’t pain

[Outro]

Mmm

Ooh

La-la-la-la-la, hmm

La-la-la-la-la-la, la-la

Billie Eilish, Your Power, Traduzione

Cerca di non abusare del tuo potere

So che non abbiamo scelto di cambiare

Potresti non voler perdere il tuo potere

Ma è così strano

Lei ha detto che eri un eroe

Hai recitato la parte

Ma l’hai rovinata in un anno

Non comportarti come se fosse difficile

E giuri che non lo sapevi (non lo sapevi)

Non c’è da stupirsi perché non l’hai chiesto

Stava dormendo nei tuoi vestiti (nei tuoi vestiti)

Ma ora deve andare in classe

Come osi?

E come potresti?

Ti sentirai male solo quando lo scopriranno?

Se potessi riprenderti tutto

Vorresti?

Cerca di non abusare del tuo potere

So che non abbiamo scelto di cambiare

Potresti non voler perdere il tuo potere

Ma è così strano

Pensavo di essere speciale

Mi hai fatto sentire

Come se fosse colpa mia, tu eri il diavolo

Hai perso il tuo fascino

Ti tiene sotto controllo? (In controllo)

Per tenerla in una gabbia?

E giuri che non lo sapevi (non lo sapevi)

Hai detto che pensavi che avesse la tua età

Come osi?

E come potresti?

Ti sentirai male solo se si scopre

Che uccidono il tuo contratto?

Vorresti?

Cerca di non abusare del tuo potere

So che non abbiamo scelto di cambiare

Potresti non voler perdere il tuo potere

Ma il potere non è dolore

Mmm

Ooh

La-la-la-la-la, hmm

La-la-la-la-la-la, la-la