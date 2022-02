(You Make Me Feel Like) A Natural Woman è un singolo del 1967 pubblicato dalla cantante soul americana Aretha Franklin per l’etichetta Atlantic. Il brano è stato co-scritto da Carole King e Gerry Goffin proprio per la Franklin.

Il pezzo è stato un grande successo raggiungendo il numero 8 della Billboard Hot 100 ed è diventato una delle sue canzoni più celebri e famose della sua carriera. Ha fatto la storia nella classifica dei singoli del Regno Unito una settimana dopo la sua morte, diventando finalmente un successo quasi 51 anni dopo essere stato pubblicato per la prima volta entrando al numero 79. Franklin includeva anche una registrazione dal vivo nell’album Aretha in Paris, pubblicato nel 1968.

Dopo essere stata autrice, Carole King ha registrato la canzone per il suo album del 1971 Tapestry. Tra le numerose cover della canzone ci sono versioni di Mary J. Blige e Celine Dion, entrambe classificate nello stesso anno (1995).

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Ascolta la canzone

Aretha Franklin, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Lyrics

Looking out on the morning rain

I used to feel so uninspired

And when I knew I had to face another day

Lord, it made me feel so tired

Before the day I met you, life was so unkind

But you’re the key to my peace of mind

‘Cause you make me feel

You make me feel

You make me feel like a natural woman (woman)

When my soul was in the lost and found

You came along to claim it

I didn’t know just what was wrong with me

‘Til your kiss helped me name it

Now I’m no longer doubtful, of what I’m living for

And if I make you happy I don’t need to do more

‘Cause you make me feel

You make me feel

You make me feel like a natural woman (woman)

Oh, baby, what you’ve done to me (what you’ve done to me)

You make me feel so good inside (good inside)

And I just want to be (want to be)

Close to you, you make me feel so alive

You make me feel

You make me feel

You make me feel like a natural woman (woman)

You make me feel

You make me feel

You make me feel like a natural woman (woman)

You make me feel

You make me feel

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Traduzione

Guardando la pioggia mattutina

Mi sentivo così priva di ispirazione

E quando ho saputo che dovevo affrontare un altro giorno

Signore, mi ha fatto sentire così stanco

Prima del giorno in cui ti ho incontrato, la vita era così rude

Ma tu sei la chiave della mia tranquillità

Perché mi fai sentire

Mi fai sentire

Mi fai sentire una donna naturale (donna)

Quando la mia anima era nel perduto e ritrovato

Sei venuto a reclamarlo

Non sapevo cosa c’era che non andava in me

Finché il tuo bacio non mi ha aiutato a nominarlo

Ora non ho più dubbi su ciò per cui vivo

E se ti rendo felice non ho bisogno di fare di più

Perché mi fai sentire

Mi fai sentire

Mi fai sentire una donna semplice (donna)

Oh, piccola, cosa mi hai fatto (cosa mi hai fatto)

Mi fai sentire così bene dentro (buono dentro)

E voglio solo essere (voglio essere)

Vicino a te, mi fai sentire così vivo

Mi fai sentire

Mi fai sentire

Mi fai sentire una donna naturale (donna)

Mi fai sentire

Mi fai sentire

Mi fai sentire una donna semplice (donna)

Mi fai sentire

Mi fai sentire