Yo Yo è il nuovo singolo di Mika, presentato in anteprima -dal vivo- durante la finale dell’Eurovision 2022.

Mika,Yo Yo, Significato canzone

La canzone di Mika Yo yo, è un invito a prendere la vita con leggerezza e senza preoccuparsi di quel che sarà. Se l’amato tornerà o meno non deve destabilizzare il tutto e quel che sarà… sarà. Oggi assicura la sua presenza ma domani non si sa quanto le cose potranno cambiare.

Yo Yo, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare la canzone Yo Yo di Mika in streaming:

Mika,Yo Yo, Testo canzone

Take out all my sorrow, put that on a beat

Take out all my sorrow, put it on repeat

I know by tomorrow you’ll come back to me

If you’re not back tomorrow, what will be will be

Be will be, on the beat, on repeat, on the beat, on repeat, on the beat, on repeat, on the beat, on repeat

Take me high, high, high, take me low, low, low

Pull me in, in, in, let me go, go, go

Say goodbye, bye, bye, say hello, lo, lo

Treat my heart, heart, hеart like a yo-yo

Treat me likе a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

I’m not going nowhere, I’m where I’m meant to be

So I’m not going nowhere, you run back to me

I’ll be here ‘til tomorrow, then you’re gonna see

Your turn to do the dancin’, now you can dance for me

On the beat, on repeat, on the beat, on repeat, on the beat

On repeat, on the beat, on repeat

Take me high, high, high, take me low, low, low

Pull me in, in, in, let me go, go, go

Say goodbye, bye, bye, say hello, lo, lo

Treat my heart, heart, heart like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

On repeat, on the beat, on repeat, on the beat, on repeat

On the beat, on repeat, on the beat

On repeat, on the beat, on repeat, on the beat, on repeat

On the beat, on repeat, on the beat

Take me high, high, high, take me low, low, low

Pull me in, in, in, let me go, go, go

Say goodbye, bye, bye, say hello, lo, lo

Treat my heart, heart, heart like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Mika,Yo Yo, Traduzione canzone

Elimina tutto il mio dolore, mettilo su un ritmo

Elimina tutto il mio dolore, ripetilo

So che entro domani tornerai da me

Se non torni domani, quello che sarà sarà

Sarà, al ritmo, a ripetizione, al ritmo, a ripetizione, al ritmo, a ripetizione, al ritmo, a ripetizione

Portami in alto, in alto, in alto, portami in basso, in basso, in basso

Tirami dentro, dentro, dentro, lasciami andare, vai, vai

Dì addio, ciao, ciao, saluta, lo, lo

Tratta il mio cuore, cuore, cuore come uno yo-yo

Trattami come uno yo-yo, trattami come uno yo-yo

Trattami come uno yo-yo, trattami come uno yo-yo

Trattami come uno yo-yo, trattami come uno yo-yo