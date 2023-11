“Io Lorenzo non l’ho mai conosciuto, non ci siamo mai visti” precisa Fedez in risposta alle parole di Morgan. “Sei veramente un ribelle?”

Era attesa la risposta di Fedez a Morgan ed è prontamente arrivata. L’occasione, manco a dirlo, è arrivata puntuale durante la semifinale di X Factor 2023 e poco prima dell’esibizione degli Stunt Pilots. Lorenzo, cantnate del gruppo della squadra di Dargen d’Amico, è il ragazzo coinvolto da Morgan che ha affermato:

“Il cantante degli Stunt Pilots a quanto pare è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento. Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti?”

Fedez replica a Morgan: “Hai fatto un dossieraggio venuto male”

L’assist dato da una battuta di Dargen pre-esibizione degli Stunt Pilots, battuta raccolta ma non controreplicata nell’immediato. Passa giusto qualche minuto prima che Fedez partisse come un fiume in piena e così…

“Non mi piace far finta di niente e ovviamente qua abbiamo un programma, ma fuori sappiamo che succedono delle cose e io non mi sottraggo. Io non mi nascondo e sono abbastanza trasparente. Abbiamo un giudice che se n’è andato via che ultimamente ha fatto uscire questa notizia, ha fatto una sorta di dossieraggio venuto male in cui ha raccontato che Lorenzo (Stunt Pilots, ndr) ha collaborato ad un mio album lasciando quasi intendere che ci siano dei favoritismi. Voglio mettere le cose in chiaro...”

“Io e il cantante degli Stunt Pilots? Mai visti prima di X Factor”

Fedez dunque precisa che lui e Lorenzo, il cantante della band in gara ad XF, non si sono mai visti prima del talent show:

“Io Lorenzo non l’ho mai conosciuto, non ci siamo mai visti. Semplicemente ha collaborato con Michele Canova a Los Angeles per la produzione di alcuni brani, quindi è una cosa normalissima. Ma ammettiamo che io lo conoscessi, quale sarebbe il problema? A me risulta che Morgan per sua stessa ammissione conosceva Anna Castiglia”.

Anna Castiglia, per capirci, è stata una delle concorrenti scartate agli Home Visit da Morgan e non ha passato il ripescaggio avvenuto nella seconda puntata del talent show.

Fedez contro Morgan: “Sei un ribelle? Pensi che ad XF sia pilotato? Dillo quando sei dentro il programma”

Infine, il giudice conclude la sua replica con un’ulteriore stoccata:

“Voglio dire un’altra cosa a Morgan, se pensa che io abbia fatto clientelismo all’interno di questo programma: di dirlo, non di insinuarlo. Se è veramente un ribelle, che abbia le pa**e di dire che io ho fatto clientelismo in questo programma. Se sei veramente un ribelle e pensi che qui dentro sia tutto pilotato, lo dici quando sei dentro il programma e non quando ti danno un calcio nel cu*o e te ne vai via perché così semplice. Non voglio dare altre spiegazioni, non sono anti-ribelle né anti-sistema. Io sono un ragazzo che ha una piccola azienda, che lavora con sua mamma, con l’avvocato, ma che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi”