Puntata difficile per i concorrenti di X Factor 2022 quella di giovedì 24 novembre. L’inizio puntata ha visto i cantanti esibirsi in una esibizione ‘a giostra’. Uno dietro l’altro, performance dopo performance con un loro cavallo di battaglio, scelto prima di una eliminazione secca da parte del televoto. I giudici non hanno avuto peso in questa prima parte che ha visto l’addio di Joelle, la meno votata durante la diretta. Successivamente, nella seconda parte, consueta gara che ha visto i 6 artisti ancora in competizione, accompagnati dall’orchestra. Linda, concorrente della squadra di Fedez, ha interpretato “Running up that hill” di Kate Bush. Ma un problema tecnico ha rovinato l’esibizione, portando la conduttrice Francesca Michielin a salire sul palco e interrompere il live.

Qualche minuto di pausa con Francesca Michielin che ha chiesto applausi ‘sparsi’ al pubblico presente e Fedez saliva sul placo per rassicurare la sua concorrente. Dopo pochi minuti, però, tutto è ripreso con l’esecuzione di Linda alle prese con la cover di Kate Bush.

“Hai la capacità di reagire ai problemi, sei stata bravissima. Mi ha fatto strano sentirsi con una voce sottile come quella di Kate Bush rispetto alla tua voce piena” ha sottolineato Rkomi, criticando la scelta “virale” da parte di Fedez nei confronti di Linda. Una scelta azzardata, l’opinione comune da parte dei giudici presenti dietro al bancone

“Le scelte che faccio le faccio con cognizioni di causa. Cerco di mantenere, per Linda, una coerenza musicale. Per questo scelto una tipologia di pezzi, se sono virali non me ne frega un cazz0. Sono in completo disaccordo con i miei colleghi, il pezzo migliore che hai fatto è proprio quello dell’inizio”.

Running up that hill è una canzone di Kate Bush pubblicata nel 1985 e ritornata, in questi mesi, ai piani alti delle classifiche di download e streaming, grazie a Stranger Things 4.

La puntata è poi continuata in attesa di scoprire il secondo eliminato del quinto live show.

