Running up that hill è una canzone di Kate Bush pubblicata nel 1985 e ritornata, in questi giorni, ai piani alti delle classifiche di download e streaming, grazie a Stranger Things 4. Il brano, ai tempi, anticipò l’uscita del disco di inediti Hounds of Love. Ai tempi, la EMI avrebbe voluto pubblicare “Cloudbusting” come singolo principale dell’album, Kate li convinse a rilasciare prima “Running Up That Hill”, poiché era la prima canzone scritta per l’album, e sentiva che era una migliore rappresentazione del progetto.

Originariamente, Kate Bush avrebbe voluto intitolare il brano “A Deal with God” ma la casa discografica, all’epoca, si oppose, non convinta dalla scelta del titolo.

Kate Bush, Running up that hill, Significato canzone

Il pezzo parla del fare un patto con Dio per scambiare la vita con un’altra persona:

“Racconta di una relazione tra un uomo e una donna. Si amano moltissimo e il potere del rapporto è qualcosa che si intromette. Crea insicurezze. Sta dicendo che se l’uomo potesse essere la donna e la donna l’uomo, se potessero fare un patto con Dio, per cambiare posto, che capirebbero cosa vuol dire essere l’altra persona e forse chiarirebbe i malintesi. Sai, tutti i piccoli problemi, non ci sarebbero più problemi”.

Running up that hill, Ascolta la canzone e guarda il video

Qui potete vedere il video ufficiale di “Running Up that hill”, a seguire la canzone in streaming:

Kate Bush, Running up that hill, Testo canzone

It doesn’t hurt me (Ye-yeah, yeah, yo)

Do you want to feel how it feels? (Ye-yeah, yeah, yo)

Do you want to know, know that it doesn’t hurt me? (Ye-yeah, yeah, yo)

Do you want to hear about the deal that I’m making? (Ye-yeah, yeah, yo)

You

It’s you and me

And if I only could

I’d make a deal with God

And I’d get him to swap our places

Be running up that road

Be running up that hill

Be running up that building

Say, if I only could, oh

You don’t want to hurt me (Ye-yeah, yeah, yo)

But see how deep the bullet lies (Ye-yeah, yeah, yo)

Unaware, I’m tearing you asunder (Ye-yeah, yeah, yo)

Oh, there is thunder in our hearts (Ye-yeah, yeah, yo)

Is there so much hate for the ones we love? (Ye-yeah, yeah, yo)

Tell me, we both matter, don’t we? (Ye-yeah, yeah, yo)

You

It’s you and me

It’s you and me, won’t be unhappy

And if I only could

I’d make a deal with God

And I’d get him to swap our places

Be running up that road

Be running up that hill

Be running up that building (Ye-yo)

Say, if I only could, oh

You (Ye-yeah, yeah, yo)

It’s you and me

It’s you and me, won’t be unhappy (Ye-yeah, yeah, yo)

Oh, come on, baby (Ye-yeah)

Oh, come on, darling (Ye-yo)

Let me steal this moment from you now

Oh, come on, angel (Ye-yeah)

Come on, come on, darling

Let’s exchange the experience (Ye-oh, ooh, ooh)

And if I only could

I’d make a deal with God

And I’d get him to swap our places

I’d be running up that road

Be running up that hill

With no problems

Say, if I only could

I’d make a deal with God

And I’d get him to swap our places

I’d be running up that road

Be running up that hill

With no problems

Say, if I only could

I’d make a deal with God

And I’d get him to swap our places

I’d be running up that road

Be running up that hill

With no problems

Say, if I only could

Be running up that hill

With no problems

If I only could, be running up that hill

If I only could, be running up that hill

Kate Bush, Running up that hill, Traduzione canzone

Non mi fa male (Ye-yeah, yeah, yo)

Vuoi sentire come ci si sente? (Sì-sì, sì, yo)

Vuoi sapere, sapere che non mi fa male? (Sì-sì, sì, yo)

Vuoi sapere dell’accordo che sto facendo? (Sì-sì, sì, yo)

Tu

Siamo tu ed io

E se solo potessi

Farei un patto con Dio

E gli farei scambiare i nostri posti

Stai correndo su quella strada

Corri su quella collina

Stai correndo su quell’edificio

Di’, se solo potessi, oh

Non vuoi farmi del male (Sì, sì, sì, sì)

Ma guarda quanto è profondo il proiettile (Sì-sì, sì, yo)

Ignaro, ti sto facendo a pezzi (Sì-sì, sì, yo)

Oh, c’è un tuono nei nostri cuori (Ye-yeah, yeah, yo)

C’è così tanto odio per coloro che amiamo? (Sì-sì, sì, yo)

Dimmi, entrambi contiamo, no? (Sì-sì, sì, yo)

Tu

Siamo tu ed io

Siamo io e te, non sarai infelice

E se solo potessi

Farei un patto con Dio

E gli farei scambiare i nostri posti

Stai correndo su quella strada

Corri su quella collina

Stai correndo su quell’edificio (Ye-yo)

Di’, se solo potessi, oh

Tu (Sì-sì, sì, yo)

Siamo io e te

Siamo io e te, non saremo infelici (Sì-sì, sì, yo)

Oh, andiamo, piccola (Sì-sì)

Oh, andiamo, tesoro (Ye-yo)

Lascia che ti rubi questo momento ora

Oh, andiamo, angelo (Sì-sì)

Dai, dai, tesoro

Scambiamo l’esperienza (Ye-oh, ooh, ooh)

E se solo potessi

Farei un patto con Dio

E gli farei scambiare i nostri posti

Correrei su quella strada

Corri su quella collina

Senza problemi

Di’, se solo potessi

Farei un patto con Dio

E gli farei scambiare i nostri posti

Correrei su quella strada

Corri su quella collina

Senza problemi

Di’, se solo potessi

Farei un patto con Dio

E gli farei scambiare i nostri posti

Correrei su quella strada

Corri su quella collina

Senza problemi

Di’, se solo potessi

Corri su quella collina

Senza problemi

Se solo potessi, correre su quella collina

Se solo potessi, correre su quella collina