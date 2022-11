Questa sera, giovedì 24 novembre, andrà in onda la quinta puntata dei Live di X Factor 2022, in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW.

Lo show sarà condotto da Francesca Michielin, con la partecipazione di Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi nel ruolo di giudici.

Noi di Soundsblog seguiremo questo nuovo appuntamento con il nostro consueto liveblogging, a partire dalle ore 21:15.

X Factor 2022 è uno show Sky Original, prodotto da Fremantle, che va in onda dal Teatro Repower di Milano. La regia è a cura di Luigi Antonini.

X Factor 2022 – Live, 24 novembre: anticipazioni

Questa sera, verranno decretati i 5 semifinalisti che, giovedì prossimo, si giocheranno il tutto per tutto per accedere alla finale del Mediolanum Forum.

I 7 concorrenti rimasti in gara si sfideranno in una doppia manche “tutti contro tutti”. Al termine di ogni manche, ci sarà un’eliminazione.

Nella prima manche, ci sarà la “giostra” di X Factor, un medley che vedrà i concorrenti esibirsi uno dopo l’altro con i brani più rappresentativi del loro percorso. Nel roster di Fedez, Linda canterà Chasing Cars degli Snow Patrol mentre gli Omini eseguiranno No Sleep Till’ Brooklyn dei Beastie Boys; nel roster di Ambra, i Tropea canteranno Asilo Republic di Vasco Rossi; nel roster di Dargen D’Amico, i Disco Club Paradiso eseguiranno Salirò di Daniele Silvestri mentre Beatrice Quinta canterà Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti; nel roster di Rkomi, i Santi Francesi eseguiranno Creep dei Radiohead mentre Joėlle canterà I’m with you di Avril Lavigne.

I 6 cantanti rimasti prenderanno parte alla seconda manche caratterizzata dalla presenza di un’orchestra filarmonica di 30 elementi che accompagnerà le loro esibizioni. Le canzoni che ascolteremo saranno le seguenti: Running Up That Hill di Kate Bush (Linda), Bitter Sweet Symphony dei The Verve (Omini), Somebody That I Used To Know di Gotye feat. Kimbra (Santi Francesi), Una Poesia Anche Per Te di Elisa (Joėlle), Song to Say Goodbye dei Placebo (Tropea), Cuore Matto di Little Tony (Disco Club Paradiso) e Don’t Stop Believin’ dei Journey (Beatrice Quinta).

Ospiti del quinto live saranno Lazza e Rosa Linn.

X Factor 2022 – Live, 24 novembre, dove vedere la diretta tv e streaming

L’appuntamento, dunque, per la quinta puntata dedicata ai Live è per stasera, giovedì 24 novembre, alle ore 21:15 su Sky Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand e in diretta su Sky Go.

Il programma va in onda in chiaro su TV8, tutti i mercoledì della settimana successiva, in prima serata, alle ore 21:30.

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging, minuto per minuto.