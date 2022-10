Siamo arrivati all’ultima fase (registrata) di X Factor 2022. Dopo i casting e i Bootcamp, è il momento di scoprire chi sono i 12 concorrenti selezionati dai giudici da portare ai live Show e includere nella propria squadra. Questa sera, 20 ottobre 2021, Ambra, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi avranno nuovamente davanti a loro i 6 artisti selezionati durante i Bootcamp. Ma solo la metà – 3 di loro- sarà selezionato per iniziare ufficialmente questa avventura all’interno del talent show, in partenza giovedì prossimo. Scopriamo, in seguito, come funzioneranno le Last Call che, noi di Soundsblog, seguiremo con il consueto liveblogging.

X Factor 2022, Last Call, anticipazioni 20 ottobre

I 4 giudici, davanti al pubblico dell’Allianz Cloud di Milano, dovranno fare la loro scelta. Solo tre dei 6 artisti arrivati alle Last Call, potranno essere selezionati per i live di X Factor 2022. Ognuno di loro si esibirà, sul palco, e sapranno se potranno continuare il loro percorso o se dovranno abbandonare il palco. Tutto questo davanti agli altri giudici, anche loro spettatori delle scelte (e liberi di commentare sul momento). Alla fine di questa puntata, sapremo i nomi dei 12 concorrenti di questa edizione.

X Factor 2022, Last Call, i 12 concorrenti in gara, chi sono

Ecco i componenti di ogni squadra di X Factor 2022. Per Fedez ci sono Filippo Ricchiardi (in arte Fil Ricchiardi), 21enne nato a Torino e ora ad Halifax, in Canada, Marco Zanini, ventenne studente milanese; Wiem, barista ventenne di Desenzano del Garda di origine marocchine, Gaia Eleonora Cipollaro (Dadà), artista ed educatrice 26enne napoletana, Linda Riverditi, studentessa 19enne di Alba (Cuneo). E, infine, gli Omini, tre ragazzi tra i 18 e i 19 anni della provincia di Torino ammessi ai Live Show in quanto unico gruppo del suo roster.

Ambra punta su Cecilia Quaranta (Talea), musicista 23enne di Jesi (Ancona), Matteo Siffredi, 20 anni da Villanova D’Albenga (Savona) e ora a Milano, i Nervi, quattro ragazzi tra i 26 e i 29 anni di Firenze, Francesca Rigoni (Inverno), social media manager di 26 anni di Arzignano, (Vicenza), i Tropea, quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano e Lucrezia Maria Fioritti, 26enne bolognese trasferitasi a Milano.

Dargen D’Amico dovrà scegliere tre concorrenti tra Irene Pignatti (Prim), 22enne di Scandiano (Reggio Emilia), Martina Baldaccini (Marla), 27enne artista di strada originaria di Carbonia e ora a Roma, Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano, il 25enne romano Matteo Orsi, studente, l’insegnante di canto Cinzia Zaccaroni, 34enne di Crevalcore (Bologna). E anche in questo caso, i Disco Club Paradiso, quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna, sono l’unica band selezionata e andranno direttamente ai Live Show.

Infine Rkomi: Delì Lin, 18enne proveniente da Preganziol (Treviso) di origini cinesi, Manal Harchiche (Manel), 21enne bolognese di origini marocchine, la band The violet end, tre studenti, ragazzi della provincia di Lucca, tra i 17 e i 20 anni, Jacopo Rossetto (in arte Iako), 26enne produttore musicale freelance nato a Vicenza e ora a Milano, il duo milanese Santi Francesi, due ragazzi di 23 e 24 anni di Milano e Giorgia Turcato (Didì), studentessa di 20 anni da Lendinara, in provincia di Rovigo.

Last Call, dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire le Last Call di X Factor 2022 a partire dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. Noi di Soundsblog commenteremo la puntata con il nostro consueto liveblogging. A più tardi!