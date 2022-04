Fedez torna a X Factor nel ruolo di giudice. Nelle settimane scorse, il rumors aveva iniziato a prendere sempre più forza, fino all’annuncio ufficiale condiviso dal profilo di X Factor Italia. Il rapper torna a sedersi dietro al bancone del talent show di Sky Uno.

Bentornato al tavolo di X Factor Fedez! #XF2022 è ufficialmente iniziato. 🔥 Posted by X Factor Italia on Tuesday, April 26, 2022

Confermato, quindi, il primo nome della giuria di X Factor 2022. Lo stesso cantante, attraverso i suoi profilo social, ha caricato un breve video con alcuni momento della sua partecipazione al talent show, nelle precedenti edizioni, con un semplice quanto efficace commento:

“Si torna a casa”

Tra i primi commenti, quello di Simona Ventura, anche lei ex volto del programma, pronta a complimentarsi per il suo comeback (“Congrats!”).

Attualmente Fedez si sta riprendendo fisicamente dopo l’intervento al quale si è sottoposto, nelle scorse settimane. Lui stesso, via social, aveva rivelato il suo problema di salute con un video:

Faccio questo video credo un po’ per esorcizzare, tirare fuori un po’ di cose con la speranza che fossa far bene anche a me. Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Il che comporta un percorso importante che dovrò fare che mi sento di raccontare, non ora, non in questo momento, in cui ho bisogna di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli ma che mi sento di raccontare in futuro”

Fedez giudice a X Factor

Fedez è stato giudice a X Factor per 5 edizioni, durante la messa in onda su Sky Uno. Dal 2014 al 2018, il rapper ha trionfato grazie alla vittoria di Lorenzo Fragola (che poi ha partecipato anche al Festival di Sanremo). Fedez torna, quindi, a distanza di 4 anni dalla sua ultima partecipazione, in una giuria che profuma di cambiamenti. Lo scorso anno, dietro al bancone, si sono seduti Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton, confermati tutti e 4 dopo la prima partecipazione nel 2020.

Proprio Fedez è il nome del primo giudice ufficiale mentre gli altri devono ancora essere confermati. Serve sicuramente un cambiamento nella sedicesima edizione del programma, arrivato a chiudere anche in Uk, dopo la decisione dell’ideatore stesso, Simon Cowell. In quel caso, le edizioni totali del programma sono state 15 mentre in Italia, a settembre partirà la sedicesima.