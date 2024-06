Durante una una live con GrenBaud, nei giorni scorsi, Fedez ha risposto in merito ad un gossip di mesi fa su una lite tra lui e Naska, un cantante. Le indiscrezioni avevano parlato di uno scontro accesso tra i due che non venne mai confermato dai diretti interessati. Fino a poche ore fa, quando il rapper – placido e sereno, come stesse raccontando di un picnic a Parco Sempione – ha confermato l’attrito con il collega, spiegando di aver perso il controllo ma “che è così”. Ecco le sue parole precise:

“Banalmente un amico loro, tale… non so neanche il nome… ha fatto un post dove diceva che si sc0pava mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo papà. E Diego Naska commenta ridendo della cosa. Gli ho chiesto banalmente cosa gli facesse ridere e gli ho chiesto di chiedermi scusa e non ha voluto chiedermi scusa. Per me possiamo avere tutti i problemi del mondo, nel momento in cui ti metti in mezzo in cosa così spregevole in cui uno tira in mezzo i miei figli… io sono fatto così. Poi se uno vuole fare la morale… sei una cattiva persona, sei una brutta persona, non me ne frega un cazz0. Le persone devono sapere che se toccano i miei figli, io perdo il controllo. Poi, che piaccia o non piaccia la cosa, è così”.