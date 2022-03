Nei giorni scorsi, Fedez ha annunciato di aver scoperto di avere un problema di salute, pubblicando un toccante video, via Instagram Stories, nel quale ha raccontato le prime sensazioni dopo aver saputo la notizia dai medici. Ha parlato di un percorso importante da dover seguire, sottolineando che solo prossimamente sarebbe entrato nei dettagli. Dopo le sue parole, è arrivata una grande ondata di sostegno e affetto da parte di amici, colleghi e dei fan che, via social, hanno mostrato conforto e supporto al cantante. E, come rivelato dal Corriere della Sera, Fedez sarebbe stato operato nella giornata di ieri, al San Raffaele, a Milano.

“Sottoposto a un intervento chirurgico, i prossimi giorni saranno fondamentali per definire con precisione il quadro clinico” riporta il quotidiano. Il rapper sarebbe stato operato proprio nell’ospedale dove, durante la prima ondata di Covid, c’era la loro firma sulla raccolta fondi per la terapia intensiva allestita.

Faccio questo video credo un po’ per esorcizzare, tirare fuori un po’ di cose con la speranza che fossa far bene anche a me. Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Il che comporta un percorso importante che dovrò fare che mi sento di raccontare, non ora, non in questo momento, in cui ho bisogna di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli ma che mi sento di raccontare in futuro”

Con queste parole, Fedez, provato dalla notizia, aveva aperto il video, continuando poi così la riflessione su quanto accaduto:

“Quando ho scoperto quello che ho scoperto leggere storie di altre persone mi ha dato conforto. E’ una cosa che mi sento di fare, raccontare questa mia nuova avventura perché se questo racconto riesce a dare conforto ad una persona che non è circondata da così tanti affetti come è la mia bellissima famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha un’utilità, un senso, cosa che a tratti non si si riesce a fare. Mi rendo conto che in questi anni è come se avessi avuto una sorta di album dei ricordi condiviso e solo ora mi rendo conto dell’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso a qualcuno, magari, dall’altra parte dell’apparecchio, che stava affrontando un momento difficile. Quell’album condiviso adesso sarà la mia forza e servirà a strappare un sorriso a me. (…) Mi sentivo di buttare fuori un po’ di merda, letteralmente, e nient’altro. Non sono abbastanza lucido per andare oltre ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Ringrazio mia moglie che mi è stata vicino in questi giorni, i miei amici, la mia famiglia. Vi mando un abbraccio grande, spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile”

A confermare la notizia, poco fa, è stata la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, con un post su Instagram: