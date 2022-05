X Factor 2022: Dargen D’Amico giudice

Oggi, martedì 24 maggio 2022, è stato ufficializzato uno dei nuovi giudici di ‘X Factor 2022’. Si tratta di Dargen D’Amico che affiancherà i già certi Fedez ed Ambra Angiolini. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle sarà, a partire da settembre, su Sky e in streaming su NOW.

In un video, postato sui social, il neo giurato, che si è fatto conoscere all’ultimo ‘Festival di Sanremo’ con il brano ‘Dove si balla’, ha elencato i motivi che l’hanno spinto ad accettare l’offerta:

Non parteciperò ad ‘X Factor’ in qualità di giudice perché sono molto curioso ma non fino a questo punto. Credo che ci siano fin troppi artisti. E credo che sia controproducente disperdere l’affetto dei fan sul numero infiniti di artisti. La voglia di fare qualcosa di buono, poi, con il fallimento si trasformi in frustrazione.

Per una volta nella vita, vorrei sentire il peso del voto che dò. Io penso che, in un momento delicato come questo per la musica italiana, la situazione sembra migliorata perché è arrivata la bella stagione. Sembra, comunque molto seria, soprattutto per le realtà più capillari da sostenere, da stimolare, da abbracciare, da amare, da stimolare, dobbiamo mettere le mani nella m….usica.