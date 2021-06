X Factor 2021 torna con un nuovo conduttore dopo l’addio di Alessandro Cattelan. Al suo posto, infatti, ci sarà Ludovico Tersigni, volto della serie “Summertime”. E i giudici? Confermati in blocco: Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli torneranno per il secondo anno di seguito, pronti ad ottenere la vittoria, avuta l’anno scorso da Casadilego, presente nella squadra di Hell Raton.

Però, quest’anno, ci sarà una novità assoluta, veramente rivoluzionaria per il formati di X Factor. Addio alle categorie, come svelato dai giudici in un video che potete vedere qui sotto

“Quando si inizia un grande cambiamento, bisogna andare fino in fondo. E quindi, rieccomi”. (Manuel Agnelli)

“Welcome back, i totally agree. Ciao, ci sono anch’io”. (Mika)

“Si dice che la prima volta è sempre la migliore. Io scommesso sulla seconda” (Emma)

“Ehi non vi siete liberati di me, ci sono anche quest’anno!” (Hell Raton)

“La musica sarà ancora più protagonista” (Manuel Agnelli)

“Il talento sarà il nostro unico obiettivo” (Mika)

“Finalmente si abbattono i confini” (Emma)

“Quest’anno le nostre squadre ci assomiglieranno davvero!” (Hell Raton)

“Via le etichette di età, genere e formazione” (Manuel Agnelli)

“Forget the under donna, under uomo, band over” (Mika)

“Saremo liberi di scegliere gli artisti a prescindere dalla categoria” (Emma)

“Ognuno di noi seguirà la propria idea di musica” (Hell Raton)

Grandi cambiamenti su una base solidissima: Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e MIKA tornano al tavolo dei… Posted by X Factor Italia on Tuesday, June 1, 2021

“E’ una rivoluzione, sarà un nuovo X Factor” assicurano, confermando questo cambiamento mai avvenuto in nessuna edizione precedente di X Factor. Non ci saranno quindi più squadre o categorie assegnate ai giudici bensì la libertà assoluta di decidere chi volere nel proprio team. Le categorie hanno sempre caratterizzato il format, diversificandolo da altri talent show ma, quest’anno, ecco arrivare la decisione di abbandonare qualsiasi etichetta.

Sarà una scelta che premierà? Lo scopriremo a partire da settembre con le audizioni di X Factor 2021 in onda, ovviamente, su Sky Uno.