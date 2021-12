Baltimora, Bengala Fire, Fellow, gIANMARIA sono i finalisti pronti a sfidarsi questa sera durante l’ultimo appuntamento con X Factor 2021, in onda alle 21:15 su Sky, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW da uno dei più importanti palchi per la musica in Italia, l’ambitissimo Mediolanum Forum di Assago.

Ogni giudice si presenta alla finale con un concorrente per squadra. Manuel Agnelli punta sui Bengala Fire dopo l’eliminazione di Erio, avvenuta una settimana fa. Mika ha Fellow nel suo team, Emma può contare su gIANMARIA e -infine- Baltimora è la carta vincente per Hell Raton. Situazione paritaria dietro al bancone, in attesa di scoprire -durante le tre manche- chi sarà eliminato e chi alzerà il trofeo di questa edizione. Scopriamo intanto, insieme, la biografia sui quattro finalisti di #XF2021.

Baltimora, chi è il cantante finalista di X Factor 2021

Baltimora, all’anagrafe Edoardo Spinsante, fa parte del roster di Hell Raton ed è uno studente giovanissimo e un po’ nerd, dalla vocalità e dalla penna molto interessanti. Suona il pianoforte, la chitarra e mette mani anche sulla produzione. Ha fatto capire subito di puntare molto sui testi e sulla forza della parola: nelle selezioni ha proposto due suoi pezzi e “La ballata della moda” di Luigi Tenco. Nel corso dei Live Show ha portato brani di Carmen Consoli, Adele, Lucio Battisti, Morgan. Le sue canzoni originali presentate nel corso delle puntate sono state “Altro” e l’omonimo “Baltimora”. In semifinale ha duettato con Fulminacci.

Bengala Fire, chi è il gruppo finalista di X Factor 2021

I Bengala Fire, dal roster di Manuel Agnelli, sono Davide Bortoletto (Borto), Mattia Mariuzzo (Mario), Andrea Orsella (Orso), Alexander Puntel (Lex). Formano un gruppo dal forte richiamo brit-rock in cui ciascuno dei 4 ha le proprie influenze musicali: suonano insieme da circa 11 anni, si conoscono da quando erano piccoli e ad unirli c’è soprattutto l’amore sconfinato per il rock’n’roll. Dopo aver presentato alle Audition il proprio pezzo “Valencia” (rieseguito durante i Live Show, insieme all’altro brano “Amaro mio”), ai Bootcamp hanno proposto “Television Mind” dei Fontaines D.C. conquistando anche i complimenti da parte della band irlandese. Nel corso di queste settimane, hanno portato – tra gli altri – cover di Interpol, Blur, The Kinks, The Fratellis, Per la semifinale hanno duettato con Motta.

Fellow, chi è il cantante finalista di X Factor 2021

20 anni, di Torino, Federico Castello in arte Fellow è un cameriere e cantautore dalla voce soul e dai capelli riccissimi. Scrive sia in italiano che in inglese, suona il pianoforte, è un cantante classico ma attuale. Si è presentato alle selezioni descrivendosi come grande fan di Mika, che poi lo ha voluto nel suo roster. Nel corso dei Live Show ha proposto i suoi brani originali “Fire” e “Non farmi andare”, oltre a cover – tra gli altri – di Harry Styles, Elisa, Coldplay, Florence + The Machine e Benjamin Clementine, quest’ultimo uno dei suoi cantautori di riferimento, con cui ha anche potuto duettare durante la semifinale.

gIANMARIA, chi è il cantante finalista di #XF2021

Nel roster di Emma, gIANMARIA (all’anagrafe Gianmaria Volpato) sembra il ritratto della sua generazione: dall’aspetto curato e dai pensieri solidi, appare spesso sfuggente e introverso. Ha una visione del mondo abbastanza complessa che si riflette nella sua musica e nei suoi testi. Si è fatto notare fin dalle selezioni soprattutto con i due suoi brani presentati alle Audition e ai Bootcamp, rispettivamente “I suicidi” e “Mamma scusa”; nel corso dei Live Show è stato protagonista di un intenso viaggio nel grande cantautorato italiano, portando cover di CCCP, Vasco Rossi, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Milva. Nel corso delle puntate dedicate ai brani originali, ha portato proprio “I suicidi” e “Senza Saliva”, mentre in semifinale ha cantato con Samuele Bersani.