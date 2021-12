Siamo arrivata all’attesa semifinale di X Factor 2021, in onda giovedì 2 dicembre a partire dalle 21.15, su Sky Uno. Ultimo appuntamento prima di scoprire, fra sette giorni, chi sarà il vincitore di questa edizione.

X Factor 2021, semifinale, anticipazioni puntata e cover assegnate

Ecco le anticipazioni della semifinale di X Factor 2021, in onda questa sera dalle 21.15. La puntata sarà suddivisa in due manches. Nella prima, i concorrenti potranno duettare con artisti del panorama musicale italiano ed internazionale mentre, nella seconda, i semifinalisti si sfideranno con delle cover scelte insieme ai loro giudici.

Ecco, a seguire, le assegnazioni ufficiali delle cover:

gIANMARIA

“Alexander Platz”, Milva

FELLOW

“Dog Days Are Over”, Florence + The Machine

BALTIMORA

“Altrove”, Morgan

BENGALA FIRE

“Sunny Afternoon”, The Kinks + “Chelsea Dagger”, The Fratellis

ERIO

“Street Spirit (Fade Out)”, Radiohead

Semifinale, ospiti e duetti

Insieme alle cover, come anticipato, nella prima manche, i cantanti si esibiranno insieme ad un artista in una celebre cover. E saranno presenti nomi internazionali e italiani. Ecco chi si esibirà sul palco di X Factor 2021:

gIANMARIA

“Spaccacuore” feat. Samuele Bersani

FELLOW

“I won’t complain”, feat. Benjamin Clementine

BALTIMORA

“Resistenza”, feat. Fulminacci

BENGALA FIRE

“Del tempo che passa la felicità”, feat. Motta

ERIO

“Amare”, feat La rappresentante di lista

Ospiti della semifinale di X Factor, quindi, saranno La rappresentante di Lista, Motta, Fulminacci, Benjamin Clementine e Samuele Bersani, pronti a duettare insieme ai concorrenti un brano simbolo della loro carriera.

Noi si Soundsblog seguiremo ovviamente la puntata con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.15 in diretta su Sky Uno, sempre disponibile on Demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.

Chi arriverà alla finale di giovedì prossimo, 9 dicembre 2021 tra Erio, Bengala Fire, Baltimora, Fellow e gIANMARIA? Ad oggi, ogni giudice ha almeno un concorrente nella sua squadra. Manuel Agnelli può contare sia sui Bengala Fire che su Erio…