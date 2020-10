Durante la terza puntata dedicata alle audizioni di X Factor 2020, si è esibito Giuseppe Roccuzzo.

Il ragazzo si racconta: è siciliano ma si è trasferito al nord, al confine della Svizzera per lavorare come cameriere e aiutare la famiglia con un lavoro stabile.

E’ emozionato, ammette salendo sul palco. E spiega che il suo nome d’arte è semplicemente il suo cognome:

“Mio nonno non vede questa cosa del canto come una cosa bella… Per ripicca e per farti capire che credo che nei miei sogni, io mi metterò il cognome e farà quello che voglio”.

Canta Promettimi di Elisa.

Emma si commuove:

“Mi è venuta la pelle d’oca, ho sentito la necessità di fare questo, tu hai bisogno di cantare. E hai una voce surreale, canti da paura”

Si avvicina al palco per salutarlo, col gomito.

Mika: “Mi hai emozionato, c’è tanto vissuto e tantissimo non detto. Il non detto è la cosa più forte che non abbiamo, siamo molto fortunati di averti qua, questo momento”

Hell Raton: “Mi hai disarmato, sembrava che questo pezzo lo avessi scritto tu per me”. Manuel: “Hai un timbro particolare, quasi femminile ma non femminile. Possono fare di te un grande interprete”

Passa con 4 Sì.

(video in aggiornamento)