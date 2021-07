Wrecked è il nuovo singolo degli Imagine Dragons, uscito in queste ore. Il brano parla di perdita e del dolore di quando se ne va qualcuno che amiamo.

Dan Reynolds, il cantante e cantautore degli Imagine Dragons, ha scritto la canzone dopo che sua cognata ha perso la battaglia contro il cancro. La musica era il suo modo di esplorare e elaborare il suo dolore:

“Era la luce più brillante… Questa canzone era il mio modo di affrontare tutto, poiché la musica è sempre stata il mio rifugio… Posso solo sperare che la ascolti da qualche parte in un posto dove lei è guarita e non soffre più. Questa canzone è il mio augurio per l’eternità insieme a coloro che amo”.

Qui potete ascoltare il pezzo, a seguire testo e traduzione di Wrecked degli Imagine Dragons.

Days pass by, and my eyes, they dry, and I think that I’m okay

‘Til I find myself in conversation, fading away

The way you smile, the way you walk

The time you took to teach me all that you had taught

Tell me, how am I supposed to move on?

These days I’m becoming everything that I hate

Wishing you were around, but now it’s too late

My mind is a place that I can’t escape your ghost

Sometimes I wish that I could wish it all away

One more rainy day without you

Sometimes I wish that I could see you one more day

One more rainy day

Oh, I’m a wreck without you here

Yeah, I’m a wreck since you’ve been gone

I’ve tried to put this all behind me

I think I was wrecked all along

Yeah, I’m a wreck

They say that the time will heal it, the pain will go away

But everything, it reminds me of you and it comes in waves

The way you laugh when your shoulders shook

The time you took to teach me all that you had taught me

Tell me, how am I supposed to move on?

These days I’m becoming everything that I hate

Wishing you were around, but now it’s too late

My mind is a place that I can’t escape your ghost

Sometimes I wish that I could wish it all away

One more rainy day without you

Sometimes I wish that I could see you one more day

One more rainy day

Oh, I’m a wreck without you here

Yeah, I’m a wreck since you’ve been gone

I’ve tried to put this all behind me

I think I was wrecked all along

These days when I’m on the brink of the edge

I remember the words that you said

“Remember the life you led”

You’d say, “Oh, suck it all up, don’t get stuck in the mud

Thinking of things that you should have done”

I’ll see you again, my loved one

I’ll see you again, my loved one

Yeah, I’m a wreck

I’ll see you again, my loved one

Yeah, I’m a wreck without you here

(I’m a wreck without you here, loved one)

Yeah, I’m a wreck since you been gone

(I’m a wreck since you’ve been gone)

I’ve tried to put this all behind me

I think I was wrecked all along (I’m a wreck)

Yeah, I’m a wreck

Sometimes I wish that I could wish it all away (But I can’t)

One more rainy day without you (One more rainy day)

Sometimes I wish that I could see you one more day (But I can’t)

One more rainy day

Imagine Dragons, Wrecked, Traduzione in italiano

Passano i giorni e i miei occhi si asciugano e penso di stare bene

‘Fino a quando mi ritrovo in una conversazione, svanendo

Il modo in cui sorridi, il modo in cui cammini

Il tempo che hai impiegato per insegnarmi tutto ciò che mi avevi insegnato

Dimmi, come dovrei andare avanti?

In questi giorni sto diventando tutto ciò che odio

Vorrei che tu fossi in giro, ma ora è troppo tardi