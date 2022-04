Words è un brano di Alesso a Zara Larsson rilasciato venerdì 22 aprile 2022. La collaborazione era stata annunciata pochi giorni prima, dai social dei due artisti, per la prima volta insieme in una traccia.

Alesso e Zara Larsson, Words, Significato canzone

Nel brano, Zara Larsson parla del sentimento che si accorge di nutrire nei confronti dell’amato e della paura di ammetterlo, di potergli dire “Ti amo”. Sente l’esigenza di dirglielo ma ha paura che lui possa allontanarsi, prendere le distanze. E, di fronte a questa possibilità, preferisce censurare le sue emozioni.

Words, Ascolta la canzone

Alesso e Zara Larsson, Words, Testo canzone

I got the words “I love you” sittin’ on the tip of my tongue

At your house again, are we more than friends?

There’s so much that I wanna say

But I gotta hold it back, so scared how you’ll react

I just hide it all away

I could give you it all, in a minute, we’ll fall

Any minute, but we go ‘round and ‘round

I don’t wanna mention commitment, but I feel it slippin’

So, please don’t let me down, me down

I got the words “I love you” sittin’ on the tip of my tongue

Oh, I feel like

As soon as they leave my mouth, you’re just gonna get up and run

You’re gonna run away

You know we connect more than just the sex

But arе you gonna let me in?

I can set your world on firе, but you’re holdin’ the lighter

Instead, you’re puttin’ out our flame

I could give you it all, in a minute, we’ll fall

Any minute, but we go ‘round and ‘round

I don’t wanna mention commitment, but I feel it slippin’

So, please don’t let me down

I got the words “I love you” sittin’ on the tip of my tongue

Oh, I feel like

As soon as they leave my mouth, you’re just gonna get up and run

You’re gonna run away (Run)

Run away (Run)

Run away (Run)

I got the words “I love you” sittin’ on the tip of my tongue

Oh, I feel like

As soon as they leave my mouth, you’re just gonna get up and run

You’re gonna run away

If I say it now

Then one day, I’ll wake up and you’ve walked out (You’ve walked out)

So I just stay here

With the words “I love you” sittin’ on the tip of my tongue

(Sittin’ on the tip of my tongue)

Alesso e Zara Larsson, Words, Traduzione canzone

Ho le parole “Ti amo” sulla punta della mia lingua

Di nuovo a casa tua, siamo più che amici?

C’è così tanto che voglio dire

Ma devo trattenerlo, sono così spaventata da come reagirai

Ho solo nascosto tutto

Potrei darti tutto, in un minuto, cadremo

Da un momento all’altro, ma andiamo in giro e in giro

Non voglio menzionare l’impegno, ma lo sento scivolare

Quindi, per favore, non deludermi, non deludermi

Ho le parole “Ti amo” sulla punta della mia lingua

Oh, mi sento

Non appena lasceranno la mia bocca, ti alzerai e scapperai

Stai per scappare

Sai che connettiamo più del solo sess0

Ma mi permetterai di entrare?

Potrei dare fuoco al tuo mondo, ma tu stai tenendo l’accendino

Invece, stai spegnendo la nostra fiamma

Potrei darti tutto, in un minuto, cadremo

Da un momento all’altro, ma andiamo in giro e in giro

Non voglio menzionare l’impegno, ma lo sento scivolare

Quindi, per favore, non deludermi

Ho le parole “Ti amo” sulla punta della mia lingua

Oh, mi sento

Non appena lasceranno la mia bocca, ti alzerai e scapperai

Scapperai via (corri)

Scappa (corri)

Scappa (corri)

Ho le parole “Ti amo” sulla punta della mia lingua

Oh, mi sento

Non appena lasceranno la mia bocca, ti alzerai e scapperai

Stai per scappare

Se lo dico adesso

Poi un giorno, mi sveglierò e tu te ne sarai andato (sei andato via)

Quindi rimango qui

Con le parole “ti amo” seduto sulla punta della mia lingua

(Seduto sulla punta della mia lingua)