“Winner” è il nuovo singolo di Conan Gray, cantante, cantautore e re del pop della Gen Z, pronto a stupire con un nuovo capitolo artistico coinvolgente. Contemporaneamente è disponibile su YouTube anche il lyric video del singolo. Per la produzione del brano, Conan ha collaborato con Greg Kurstin (che ha lavorato tra gli altri con Adele, Gorillaz e Sia).A seguire testo, traduzione e significato della canzone.

Conan Gray, Winner, Ascolta la canzone e leggi il significato

Sul nuovo singolo Conan ha dichiarato:

“Ho scritto questa canzone alle 2 di notte. L’intera parte al pianoforte è uscita fuori tutta in una sola volta. è stato un momento in cui finalmente ho potuto dire ‘bene. Ottimo lavoro. Ce l’hai fatta. Mi hai ferito più di quanto chiunque possa ferirmi’ e stranamente è stato bello. Ora capisco che c’è una certa libertà che deriva dal riconoscere che sei stato ferito. Nel non scappare più e nell’affrontare il fatto di dire ‘hai vinto. Mi hai ferito’. Spero che questa canzone aiuti le persone a trovare un pezzetto di quella libertà”.

CLICCANDO QUI POTETE VEDERE IL LYRIC VIDEO E ASCOLTARE “WINNER” DI CONAN GRAY

Conan Gray, Winner, Testo della canzone

Packed my bags at fourteen

I hadn’t planned on leaving

But you haven’t been back home for days

The pots and pans and roaches

They’re glad I’m finally goin’

‘Cause, even them, they shudder at your name

You don’t really want to hear the truth, do you?

It’s obvious to anyone who ever knew you

That all you ever want is to be right

Even if that means you gotta lie to do it

The only thing you’ve proven

Is that there’s no one

Who ever has done better

At makin’ me feel worse

Now you rеally are the winner

Yеah, there’s nothing

That ever did quite kill me

More than what you did

Now you really are the winner

Take a bow ‘cause you’re the winner

You’re the winner

Bask inside your victory

My heart that once was beating

Bleeding in the palm of your hand

Yet, you have the nerve to miss me

How do I somehow feel guilty

When you’re the one who let it get this bad?

You don’t really want to hear the truth, do you?

It’s obvious to anyone who ever knew you

That all you ever wanted was to fight

I was only tryin’ to survive your chaos

Well, look at how it’s paid off

‘Cause now there’s no one

Who ever has done better

At makin’ me feel worse

Now you really are the winner (Winner)

Yeah, there’s nothing

That ever did quite kill me

More than what you did

Now you really are the winner (Winner)

Take a bow ‘cause you’re the winner

(La-la, la-la-la)

You’re the winner (La-la-la, la-la, la-la)

(La-la, la-la-la)

You’re the winner (La-la-la, la-la, la-la)

‘Cause you don’t really want to hear the truth, do you?

Conan Gray, Winner, Traduzione della canzone

Ho fatto le valigie quando avevo quattordici anni

Non avevo programmato di partire

Ma sono giorni che non torni a casa

Le pentole, le padelle e gli scarafaggi

Sono contenti che finalmente me ne vada

Perché anche loro tremano al tuo nome

Non vuoi davvero sentire la verità, vero?

È ovvio per chiunque ti abbia mai conosciuto

Che tutto ciò che desideri è avere ragione

Anche se questo significa che devi mentire per farlo

L’unica cosa che hai dimostrato

È che non c’è nessuno

Che ha mai fatto di meglio

A farmi sentire peggio

Ora sei davvero il vincitore

Sì, non c’è niente

Questo mi ha davvero ucciso

Più di quello che hai fatto tu

Ora sei davvero il vincitore

Fai un inchino perché sei il vincitore

Tu sei il vincitore

Goditi la tua vittoria

Il mio cuore che una volta batteva

Sanguinamento nel palmo della mano

Eppure hai il coraggio di sentire la mia mancanza

Come faccio a sentirmi in qualche modo in colpa?

Quando sei tu quello che ha lasciato che le cose andassero così male?

Non vuoi davvero sentire la verità, vero?

È ovvio per chiunque ti abbia mai conosciuto

Che tutto ciò che hai sempre desiderato era combattere

Stavo solo cercando di sopravvivere al tuo caos

Bene, guarda come viene ripagato

Perché adesso non c’è nessuno

Chi ha mai fatto di meglio

A farmi sentire peggio

Ora sei davvero il vincitore (Vincitore)

Sì, non c’è niente

Questo mi ha davvero ucciso

Più di quello che hai fatto tu

Ora sei davvero il vincitore (Vincitore)

Fai un inchino perché sei il vincitore

(La-la, la-la-la)

Tu sei il vincitore (La-la-la, la-la, la-la)

(La-la, la-la-la)

Tu sei il vincitore (La-la-la, la-la, la-la)

Perché non vuoi davvero sentire la verità, vero?