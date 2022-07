Appuntamento con Willie Peyote all’Ippodromo Snai San Siro, martedì 19 luglio 2022. Il rapper ha rilasciato da poco il suo ultimo disco di inediti, P0rnostalgia, pubblicato il 6 maggio scorso. All’interno dell’album, la partecipazione vocale di Michela Giraud e Emanuela Fanelli, in Fare schifo e Risarcimento (Skit). Il progetto ha raggiunto, nella classifica Fimi, il quinto gradino degli album più venduti. A seguire, tutte le informazioni sulla data di Willie Peyote all’Ippodromo Snai San Siro, dai biglietti alla scaletta del concerto.

Willie Peyote, Milano, Ippodromo, 19 luglio 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti -Posto Unico- per il concerto di Willie Peyote a 23 euro. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto.

Willie Peyote, Milano, Ippodromo, 19 luglio 2022, Scaletta concerto

Fare schifo

Quando nessuno ti vede

Willie Pooh

Metti che domani

L’effetto sbagliato

Il furto della passione

All You Can Hit

Turismi

Miseri

Portapalazzo

I cani

La casa dei fantasmi

With My Own Two Hands (Ben Harper cover)

Io non sono razzista ma…

Aglio E Olio (Fulminacci cover)

Le chiavi in borsa

Prima

La colpa al vento

La tua futura ex moglie

Ottima scusa

Small Worlds (Mac Miller cover)

Mai dire mai (la locura)

C’era una Vodka

Robespierre

Sempre lo stesso film

Mango

Semaforo

Che bella giornata

Ippodromo Snai San Siro, Milano, Come arrivare

Ecco le informazioni utili su come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro:

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Prendere M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure prendere la a metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.