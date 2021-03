Dopo la finale del Festival di Sanremo 2021, alcune dichiarazioni di Willie Peyote avevano suscitato e provato polemiche. Al centro delle parole del cantante, in gara con “Mai dire mai (La locura)”, Ermal Meta e Francesco Renga. In merito al primo, aveva criticato la scelta di cantare “Caruso” nella serata delle cover, il 4 marzo scorso, data del compleanno del cantautore, Lucio Dalla:

“Io cedevo il primo di Ermal che non se lo merita per niente (…) Stasera, ti devo dire la verità, stai cantanto Caruso il giorno del compleanno di Lucio Dalla ed è già una scelta ruffiana, per conto mio. Annalisa, in confronto, è il vulcano dell’Etna in eruzione. L’accusano di essere algida… Cantata bene! Non ho idea del perché sia successa questa classifica…”