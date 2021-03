Ermal Meta è arrivato finalista al Festival di Sanremo 2021 e il cantante, al termine del televoto, ha ottenuto il terzo posto. Davanti a lui Francesca Michielin/Fedez (secondi) e i Maneskin, vincitori di questa edizione.

A poche ore dalla fine di questo complicato Festival, ecco emergere un’intervista rilasciata da Willie Peyote che, al termine della competizione canora, ha conquistato il sesto posto della classifica finale con “Mai dire mai (La locura)”. Nella clip, Willie critica la scelta di Ermal Meta che ha scelto di portare il brano “Caruso” nella serata delle cover, arrivando poi al primo posto.

“Io cedevo il prima di Ermal che non se lo merita per niente (…) Stasera, ti devo dire la verità, stai cantanto Caruso il giorno del compleanno di Lucio Dalla ed è già una scelta ruffiana, per conto mio. Annalisa, in confronto, è il vulcano dell’Etna in eruzione. L’accusano di essere algida… Cantata bene! Non ho idea del perché sia successa questa classifica…”