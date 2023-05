Teya & Salena sono due cantanti austriache che rappresenteranno l’Austria nell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

Le due cantanti si esibiranno con la canzone dal titolo Who the Hell Is Edgar?. Teya, cantante 23enne di origini serbe, e Salena, cantante 25enne, sono state selezionate internamente dall’emittente radiotelevisiva austriaca ORF.

Teya, nel 2019 e nel 2020, ha tentato di prendere parte all’ESC prima come rappresentante dell’Austria e, l’anno dopo, come rappresentante della Serbia, presentando lo stesso brano in due lingue differenti.

Salena, invece, ha raggiunto la popolarità nel 2017 grazie alla settima edizione della versione tedesca di The Voice.

Teya & Salena, Who the Hell Is Edgar?: Significato canzone

Scritto dalle due cantanti insieme a Pele Loriano, Ronald Janeček, il testo del brano è una satira rivolta all’industria musicale riguardante le difficoltà di essere un autore.

Nel testo, vengono citati, oltre ad Edgar Allan Poe, anche la Universal, il codice IPI (Interested Party Information), l’A&R (la divisione di un’etichetta discografica che si occupa della scoperta di nuovi artisti) e la cifra 0,003, riferimento ai pagamenti di Spotify.

Nel testo, inoltre, è presente anche una frase in italiano.

Teya & Salena, Who the Hell Is Edgar?: Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Who the Hell Is Edgar?.

Teya & Salena, Who the Hell Is Edgar?: Testo canzone

Oh my God, you’re such a good writer

Oh, it’s not me, it’s Edgar

Who the hell is Edgar?

There’s a ghost in my body and he is a lyricist

It is Edgar Allan Poe, and I think he can’t resist

Yeah, his brain is in my hand, and it’s moving really fast

Don’t know how he possessed me, but I’m happy that he did

‘Cause this song is feeling special, and is gonna make me rich

Yeah, the words are spilling out, what the heck is this about?

Oh, mio padre, there’s a ghost in my body.

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poе, Poe, Poe

Edgar Allan, Edgar Allan

Poe, Poе, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan Poe.

Maybe I should call a doctor or an exorcist

Maybe someone out there knows where Shakespeare is so I can get a taste

What’s your IPI? Where’s the A&R?

Girl, call Universal, you’re about to be a star.

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan, Edgar Allan

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan

Who the hell is Edgar?

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body

(Edgar Allan, Edgar Allan)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body

(Edgar Allan Poe).

Zero dot zero zero three

Give me two years, and your dinner will be free

Gas station champagne is on me

Edgar cannot pay rent for me

Zero dot zero zero

Zero dot zero zero

Zero dot zero zero three

At least it pays to be funny

Ugh!

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body (Edgar Allan, Edgar Allan)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body (Edgar Allan, Edgar Allan)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body (Edgar Allan, Edgar Allan)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body (Edgar Allan, Edgar Allan).

Oh, mio padre, there’s a ghost in my body

Who the hell is Edgar?

Teya & Salena, Who the Hell Is Edgar?: Traduzione canzone

Oh mio Dio, sei talmente un bravo scrittore

Oh, non sono io, è Edgar

Chi diavolo è Edgar?

C’è un fantasma nel mio corpo ed è un paroliere

È Edgar Allan Poe, e penso che non possa resistere

Sì, il suo cervello è nella mia mano e si sta muovendo molto veloce

Non so come mi abbia posseduto, ma sono felice che l’abbia fatto

Perché questa canzone mi fa sentire speciale e mi renderà ricca

Sì, le parole stanno fuoriuscendo, di che diamine si tratta?

Oh, mio padre, c’è un fantasma nel mio corpo.

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan, Edgar Allan

Poe, Poë, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan Poe.

Forse dovrei chiamare un medico o un esorcista

Forse qualcuno là fuori sa dov’è Shakespeare così posso avere un assaggio

Qual è il tuo IPI? Dov’è l’A&R?

Ragazza, chiama la Universal, stai per diventare una star.

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan, Edgar Allan

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan

Chi diavolo è Edgar?

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

C’è un fantasma nel mio corpo

(Edgar Allan, Edgar Allan)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

C’è un fantasma nel mio corpo

(Edgar Allan Poe).

Zero punto zero zero tre

Dammi due anni e la tua cena sarà gratis

Lo champagne della stazione di servizio lo offro io

Edgar non può pagare l’affitto per me

Zero punto zero zero

Zero punto zero zero

Zero punto zero zero tre

Almeno vale la pena essere divertenti

Uffa!

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

C’è un fantasma nel mio corpo (Edgar Allan, Edgar Allan)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

C’è un fantasma nel mio corpo (Edgar Allan, Edgar Allan)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

C’è un fantasma nel mio corpo (Edgar Allan, Edgar Allan)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

C’è un fantasma nel mio corpo (Edgar Allan, Edgar Allan).

Oh, mio padre, c’è un fantasma nel mio corpo

Chi diavolo è Edgar?