Whip Whip è il nuovo singolo di Rhove, in radio da venerdì 19 maggio 2023. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

Rhove, Whip Whip, significato canzone e video ufficiale

Il brano, prodotto da Cassellbeats, è un pezzo rap coinvolgente in cui Rhove racconta la sua vita negli ultimi mesi, il successo che l’ha travolto, pur sempre restando coi piedi per terra.

Il video è divertente e scanzonato, girato fra Rho e Milano, con automobili lowrider e bici chopper che rimbalzano nel vero senso della parola come le casse di uno stereo.

Lo stile visivo e musicale si ispira alla cultura hip-hop della West Coast d’inizio anni ’90, quando andava in onda nelle televisioni la celebre sitcom Il principe di Bel Air.

Nel frattempo, Rhove è in testa alle classifiche digitali con il suo ultimo singolo “Pelé”. Il brano, infatti, è presente nella top5 dei brani più ascoltati in Italia su Spotify alla posizione #4, top10 su Apple Music, è il suono più utilizzato su TikTok della settimana, ha ottenuto in poco tempo la certificazione Oro e sarà in tutte le radio a partire da questa venerdì.

L’ennesimo successo per il rapper che ha già totalizzato 7 Dischi Platino, 9 dischi Oro e oltre 1 miliardo e 400 milioni di stream totali.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e significato della canzone non appena disponibili.

Rhove, biografia del cantante

Rhove, classe 2001, ha iniziato a rappare fin da piccolo, esibendosi nei centri sociali e nelle discoteche. Si contraddistingue per la sua personalità e stile musicale atipici e innovativi. Innanzitutto, è un rapper “di provincia” e non “di periferia” come ama puntualizzare nei testi e nella sua musica. Il suo nome d’arte è, infatti, un gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Samuel Roveda e la provincia di origine, Rho. “Ogni ragazzo di provincia si deve sentire rappresentato da me, io parlo per loro” – scrive sui social l’Artista.

Il successo arriva con la pubblicazione del primo singolo “Blanc Orange (na na na)”, inizialmente auto-pubblicato e in grado di ottenere subito oltre 300.000 visualizzazioni su YouTube. Seguono i singoli “Provincia”, “Corso Europa” (Oro), “Montpellier” (Oro), il duetto con Shiva “La Zone” (Platino), “Jungle” e “Shakerando” (5 volte Platino) che segna la prima collaborazione con il producer francese Voluptyk. Sono usciti poi il suo secondo freestyle, “LAPROVINCE1” (Oro), che ha fatto il boom di visualizzazioni su YouTube e raggiunto le prime posizioni della classifica italiana su Spotify, “Seignosse” (Oro), il brano “Cancelo” (Platino), il freestyle “LaProvince#2” (Oro). È seguita la pubblicazione dell’EP “Provinciale” (Oro) e i singoli “Compliquè” (Oro) con Shiva e Ghali e “Copacabana” con Paky (certificato Oro).