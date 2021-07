Dopo il singolo Rise, pubblicato lo scorso marzo, il dj e produttore belga Lost Frequencies ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo Where Are You Now, che vede la presenza di Calum Scott, cantante inglese lanciato dal talent show Britain’s Got Talent.

Where Are You Now è già disponibile sulle varie piattaforme digitali. Il singolo entrerà in rotazione radiofonica a partire dal prossimo 6 agosto.

Lost Frequencies e Calum Scott avevano già collaborato per il remix del brano Dancing On My Own ma il singolo non aveva ottenuto il successo sperato.

Rise, il precedente singolo del dj belga, artista pluriplatino in Italia grazie alle hit Are you with me e Reality, ha raggiunto quota 55 milioni di stream.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di Where Are You Now. Cliccando qui, potete ascoltare il singolo.

Lost Frequencies – Where Are You Now: il testo

You’re just like my favorite song going

round and round in my head

Like my favorite song going round and

round in my head.

Five days on the freeway

Ridin’ shotgun with you

Two hearts in the fast lane

We had big dreams in blue

Playin’, Sweet Child o’ Mine

And I still feel that line

Where are you now

Where are you now.

Hey, it’s been too long

Too long ago, my love

Where did we go wrong

Too late to turn around

Where are you now

Where are you now

Hey, it’s been too long.

You’re just like my favoritе song going

round and round in my head

Like my favorite song going round and

round in my hеad

You’re just like my favorite song going

round and round in my head

Like my favorite song going round and

round in my head.

Hey, it’s been too long.

Some days I can feel it

But the feelin’ ain’t all blue

You got me believin’

One day you gotta come through

Lost in these city lights

‘Cause I can’t sleep tonight

Where are you now

Where are you now.

Hey, it’s been too long

Too long ago, my love

Where did we go wrong

Too late to turn around

Where are you now

Where are you now

Hey, it’s been too long.

You’re just like my favorite song going

round and round in my head

Like my favorite song going round and

round in my head

You’re just like my favorite song going

round and round in my head

Like my favorite song going round and

round in my head.

Where are you now, where are you now

Where are you now, where are you now

Where are you now.

Lost Frequencies – Where Are You Now: la traduzione

Sei proprio come la mia canzone preferita che va

gira e rigira nella mia testa

Come la mia canzone preferita che gira e

rigira nella mia testa.

Cinque giorni in autostrada

Guidando nel posto davanti con te

Due cuori sulla corsia di sorpasso

Abbiamo fatto grandi sogni tristi

Sta suonando Sweet Child o’ Mine

E sento ancora quella linea

Dove sei ora

Dove sei ora.

Ehi, è passato troppo tempo

Troppo tempo fa, amore mio

Dove abbiamo sbagliato

Troppo tardi per voltarsi

Dove sei ora

Dove sei ora

Ehi, è passato troppo tempo.

Sei proprio come la mia canzone preferita che va

gira e rigira nella mia testa

Come la mia canzone preferita che gira e

rigira nella mia testa.

Sei proprio come la mia canzone preferita che va

gira e rigira nella mia testa

Come la mia canzone preferita che gira e

rigira nella mia testa.

Ehi, è passato troppo tempo.

Alcuni giorni posso sentirlo

Ma la sensazione non è tutta triste

Mi hai fatto credere

Un giorno devi passarci attraverso

Perso in queste luci della città

Perché non riesco a dormire stanotte

Dove sei ora

Dove sei ora.

Ehi, è passato troppo tempo

Troppo tempo fa, amore mio

Dove abbiamo sbagliato

Troppo tardi per voltarsi

Dove sei ora

Dove sei ora

Ehi, è passato troppo tempo.

Sei proprio come la mia canzone preferita che va

gira e rigira nella mia testa

Come la mia canzone preferita che gira e

rigira nella mia testa

Sei proprio come la mia canzone preferita che va

gira e rigira nella mia testa

Come la mia canzone preferita che gira e

rigira nella mia testa.

Dove sei ora, dove sei ora

Dove sei ora, dove sei ora

Dove sei ora.