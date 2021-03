Dal 19 marzo, è disponibile il nuovo singolo di Lost Frequencies, il dj e produttore belga che ha conquistato le classifiche italiane con i singoli Are you with me e Reality, entrambi certificati quattro volte Disco di Platino.

Il nuovo singolo si intitola Rise che, a partire dal prossimo 26 marzo, entrerà anche in rotazione radiofonica.

Il testo della canzone risente chiaramente del periodo di difficoltà che stiamo attraversando a causa del COVID-19 e sottolinea sia le difficoltà che la voglia di rialzarsi e ripartire.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di Rise. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Lost Frequencies – Rise: il testo

It’s been a hard year, feelin’ the weight now

All of the hurt, all of the dirt, all of the shame now

Nothin’ but closed doors, not gonna break down.

See, doubt is a strong drug, it gets in your bloodstream

You lose your hope, you lose your soul, you lose the whole thing

And I fought my whole life to know it won’t break me.

Ain’t no way, no way I’m stoppin’ now

Gonna make my way right through the clouds

I rise

I rise.

I’ma grit my teeth and bear the pain

Gonna climb this mountain once again

I rise

I rise.

I rise.

I’m feelin’ stronger, stronger than I’ve been

I weather the storm, weather the rain, I am the lightnin’

Don’t need a shelter, I’m done with the hidin’.

Ain’t no way, no way I’m stoppin’ now

Gonna make my way right through the clouds

I rise

I rise.

I’ma grit my teeth and bear the pain

Gonna climb this mountain once again

I rise

I rise.

I rise.

Lost Frequencies – Rise: la traduzione

È stato un anno difficile, ne sento il peso ora

Tutto il dolore, tutto lo sporco, tutta la vergogna ora

Nient’altro che porte chiuse e non crolleranno.

Vedi, il dubbio è una droga potente, entra nel flusso sanguigno

Perdi la speranza, perdi la tua anima, perdi tutto

E ho combattuto tutta la mia vita per sapere che non mi spezzerà.

In nessun modo, in nessun modo mi sto fermando ora

Mi farò strada attraverso le nuvole

Mi alzo

Mi alzo.

Stringerò i denti e sopporterò il dolore

Scalerò questa montagna una volta ancora

Mi alzo

Mi alzo.

Mi alzo.

Mi sto sentendo più forte, più forte di quanto sono stato

resisto alla tempesta, resisto alla pioggia, io sono il fulmine

Non ho bisogno di un riparo, ho chiuso con il nascondiglio.

In nessun modo, in nessun modo mi sto fermando ora

Mi farò strada attraverso le nuvole

Mi alzo

Mi alzo.

Stringerò i denti e sopporterò il dolore

Scalerò questa montagna una volta ancora

Mi alzo

Mi alzo.

Mi alzo.