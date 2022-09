What is love è un singolo di Haddaway, rilasciato a maggio 1993. Fu un grande successo, il primo pezzo che anticipò la pubblicazione del suo disco d’esordio, The Album. Il brano fu scritto e prodotto dal compositore e produttore musicale tedesco Dee Dee Halligan e da Junior Torello della Coconut Records di Colonia. I due erano in attesa del cantante giusto a cui assegnare la canzone. Per interpretare il pezzo fu scritturato il cantante trinidadiano Nestor Alexander Haddaway. Ha raggiunto la posizione numero uno in ben tredici paesi in Europa e Asia. Qui sotto testo, traduzione e significato del pezzo.

Haddaway, What is love, Significato canzone

Nel brano “What is love”, il cantante parla dell’amore che nutre per l’amata ma che non viene ricambiato. E si chiede cosa sia per davvero l’amore, chiedendole di non ferirlo più.

What is love, Ascolta la canzone e guarda il video

A seguire potete ascoltare in streaming “What is love” di Haddaway, cliccando qui -invece- il video ufficiale del brano.

Haddaway, What is love, Testo canzone

What is love?

Oh baby, don’t hurt me

Don’t hurt me

No more

Baby, don’t hurt me, don’t hurt me

No more

What is love?

Yeah

No, I don’t know why you’re not fair

I give you my love, but you don’t care

So what is right and what is wrong?

Gimme a sign

What is love?

Oh baby, don’t hurt me

Don’t hurt me

No more

What is love?

Oh baby, don’t hurt me

Don’t hurt me

No more

Whoa, whoa, oh

Whoa, whoa, oh

Oh, I don’t know, what can I do?

What else can I say? It’s up to you

I know we’re one, just me and you

I can’t go on

What is love?

Oh baby, don’t hurt me

Don’t hurt me

No more

What is love?

Oh baby, don’t hurt me

Don’t hurt me

No more

Whoa, whoa, oh

Whoa, whoa, oh

What is love?

What is love?

What is love?

Oh baby, don’t hurt me

Don’t hurt me

No more

Don’t hurt me

Don’t hurt me

I want no other, no other lover

This is our life, our time

If we are together, I need you forever

Is it love?

What is love?

Oh baby, don’t hurt me

Don’t hurt me

No more

What is love?

Oh baby, don’t hurt me

Don’t hurt me

No more

Yeah, yeah

Whoa, whoa, oh

Whoa, whoa, oh

What is love?

Oh baby, don’t hurt me

Don’t hurt me

No more

What is love?

Oh baby, don’t hurt me

Don’t hurt me

No more (whoa, whoa)

Oh baby, don’t hurt me

Don’t hurt me

No more (whoa, whoa)

Oh baby, don’t hurt me

Don’t hurt me

No more

What is love?

Haddaway, What is love, Traduzione canzone

Che cos’è l’amore?

Oh piccola, non farmi del male

non farmi del male

Non più

Baby, non farmi del male, non farmi del male

Non più

Che cos’è l’amore?

si

No, non so perché non sei giusta

Ti do il mio amore, ma non ti interessa

Allora cosa è giusto e cosa è sbagliato?

Dammi un segno

Che cos’è l’amore?

Oh piccola, non farmi del male

non farmi del male

Non più

Che cos’è l’amore?

Oh piccola, non farmi del male

non farmi del male

Non più

Whoa, whoa, oh

Whoa, whoa, oh

Oh, non lo so, cosa posso fare?

Cos’altro posso dire? Tocca a voi

So che siamo una cosa sola, solo io e te

non posso andare avanti

Che cos’è l’amore?

Oh piccola, non farmi del male

non farmi del male

Non più

Che cos’è l’amore?

Oh piccola, non farmi del male

non farmi del male

Non più

Whoa, whoa, oh

Whoa, whoa, oh

Che cos’è l’amore?

Che cos’è l’amore?

Che cos’è l’amore?

Oh piccola, non farmi del male

non farmi del male

Non più

non farmi del male

non farmi del male

Non voglio nessun altro, nessun altro amante

Questa è la nostra vita, il nostro tempo

Se stiamo insieme, ho bisogno di te per sempre

È amore?

Che cos’è l’amore?

Oh piccola, non farmi del male

non farmi del male

Non più

Che cos’è l’amore?

Oh piccola, non farmi del male

non farmi del male

Non più

Yeah Yeah

Whoa, whoa, oh

Whoa, whoa, oh

Che cos’è l’amore?

Oh piccola, non farmi del male

non farmi del male

Non più

Che cos’è l’amore?

Oh piccola, non farmi del male

non farmi del male

Non più (whoa, whoa)

Oh piccola, non farmi del male

non farmi del male

Non più (whoa, whoa)

Oh piccola, non farmi del male

non farmi del male

Non più

Che cos’è l’amore?