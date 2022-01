Flashdance… What a Feeling, anche conosciuta solamente come What a Feeling, è un brano di Irene Cara, pubblicato nel 1983, tratto dalla colonna sonora del film Flashdance.

La canzone vinse il Premio Oscar per la Migliore Canzone durante la cerimonia svoltasi nel 1984. Nella stessa categoria, What a Feelin’ vinse anche un Golden Globe.

La canzone è presente anche nel secondo album di Irene Cara, What a Feelin’.

In Italia, la canzone occupò il primo posto in classifica per nove settimane consecutive.

Irene Cara, What a Feelin’: autori e significato canzone

Il brano è in parte anche italiano perché le musiche sono state firmate dal Premio Oscar Giorgio Moroder. Keith Forsey e Irene Cara, invece, hanno firmato il testo.

What a Feelin’ parla della bellezza e della forza di avere un sogno da realizzare, soprattutto nei momenti più difficili, e di come tutto possa sembrare più bello quando il sogno si trasforma in realtà. La canzona sembra anche un invito a chi la ascolta a credere nei propri sogni e a fare di tutto per realizzarli.

What a Feelin’: ascolta la canzone

Irene Cara, What a Feelin’: testo canzone

First, when there’s nothing

but a slow glowing dream

that your fear seems to hide

deep inside your mind.

All alone, I have cried,

silent tears full of pride

In a world made of steel,

made of stone.

Well, I hear the music,

close my eyes, feel the rhythm

wrap around, take a hold of my heart.

What a feelin’

being’s believin’

I can have it all, now I’m dancing for my life

Take your passion

and make it happen

Pictures come alive, you can dance right through your life.

Now I hear the music,

close my eyes, I am rhythm

In a flash, it takes hold of my heart.

What a feelin’

being’s believin’

I can have it all, now I’m dancing for my life

Take your passion

and make it happen

Pictures come alive, now I’m dancing through my life.

What a feelin’

What a feelin’

(I am music now)

being’s believin’

(I am rhythm now)

Pictures come alive, you can dance right through your life.

What a feelin’

(I can really have it all)

what a feelin’

(Pictures come alive when I call)

I can have it all

(I can really have it all)

have it all

(Pictures come alive when I call).

(Call, call, call, call, what a feelin’)

I can have it all

(Beings believin’)

Being’s believin’

(Take your passion)

Make it happen, what a feelin’.

What a Feelin’: traduzione canzone

Primo, quando non c’è niente

tranne che un sogno lento e luminoso

che la tua paura sembra nascondere

nel profondo della tua mente.

Tutta sola, ho pianto,

lacrime silenziose piene di orgoglio

In un mondo fatto d’acciaio,

fatto di pietra.

Bene, sento la musica,

chiudo gli occhi, sento il ​​ritmo

avvolgimi, prendi il mio cuore.

Che sensazione

Essere è credere

Posso avere tutto, ora sto ballando per la mia vita

Prendi la tua passione

e fallo succedere

Le immagini prendono vita, puoi ballare per tutta la vita.

Ora sento la musica,

chiudi gli occhi, io sono il ritmo

In un lampo, mi prende il cuore.

Che sensazione

Essere è credere

Posso avere tutto, ora sto ballando per la mia vita

Prendi la tua passione

e fallo succedere

Le immagini prendono vita, puoi ballare per tutta la vita.

Che sensazione.

Che sensazione

(Sono musica ora)

Essere è credere

(Sono ritmo ora)

Le immagini prendono vita, puoi ballare per tutta la vita.

Che sensazione

(Posso davvero avere tutto)

Che sensazione

(Le immagini prendono vita quando chiamo)

Posso avere tutto

(Posso davvero avere tutto)

Avere tutto

(Le immagini prendono vita quando chiamo).

(Chiama, chiama, chiama, chiama, che sensazione)

Posso avere tutto

(Essere è credere)

Essere è credere

(Prendi la tua passione)

Fallo succedere, che sensazione.

What a Feelin’: video ufficiale

Il video ufficiale di What a Feelin’ è composto da spezzoni del film Flashdance. La canzone è stata utilizzata nella celebre scena dell’audizione di Alex, personaggio interpretato da Jennifer Beals.