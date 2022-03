I OneRepublic hanno rilasciato il loro nuovo singolo, West Coast, in vista del loro tour nel Nord America con una serie di date previste nell’estate 2022 e in partenza il prossimo 8 luglio. Il brano sarà nelle radio italiane da venerdì 18 marzo.

OneRepublic, West Coast, Video ufficiale

“West Coast” dei OneRepublic è stato pubblicato insieme a un video musicale diretto da Tomás Whitmore, regista del precedente singolo della band “Run”, condiviso lo scorso anno. La nuova clip vede Tedder in finta crociera in una Cadillac decappottabile, seguendo una linea rosso intenso tracciata su una mappa lungo tutta la costa. Tablet alla mano, il cantante dà forma alle sue idee esagerate per trasformarle in realtà, organizzando anche una festa danzante a tema spaziale. Potete vederlo cliccando qui.

West Coast, Significato canzone

“West Coast” è il secondo singolo estratto dal sesto album in studio dei OneRepublic. La canzone è un’ode allo stato americano della California ed evoca i classici suoni della California degli anni ’60, derivanti da gruppi come The Beach Boys e The Mamas and the Papas, insieme all’ispirazione dai Gorillaz.

OneRepublic, West Coast, Testo canzone

I’ve been dreamin’ about the West Coast (I’ve been dreamin’)

Found some faces that I don’t know (I’ve been dreamin’ about it)

Give me the sun for just a year

I’ll kiss the sky and disappear

I’ve been starin’ up at the greyest skies

Tryna find myself some luck but it’s runnin’ dry

It’s like the weather makes the worst of my cloudy mind

I could really use a dose of some paradise

Sometimes you gotta run from a broken heart

Before I turn into a ghost, need a brand new start

Get myself headed to the coast, man, it ain’t that far

Yeah, they got sun in LA and some shinin’ stars

I’ve been dreamin’ about the West Coast (I’ve been dreamin’)

Found some faces that I don’t know (I’ve been dreamin’ about it)

Seein’ signs for California

Trade the shade for somethin’ warmer

I’ve been dreamin’ about the West Coast (I’ve been dreamin’)

Where the people take it real slow (I’ve been dreamin’ about it)

I need the sun for just a year

I’ll kiss the sky and disappear

Ain’t felt a drop now for forty days

But still they’re washing cars and they don’t show any age

Ain’t nothin’ that you want’ll cost you more than time

If you’re tryna find yourself, better get in line

I’m countin’ up my money and spendin’ to get it right

Got the future in my pocket, I’m spendin’ it all tonight

Like a prophet with the vision, I finally see the light

And you know

I’ve been dreamin’ about the West Coast (I’ve been dreamin’)

Found some faces that I don’t know (I’ve been dreamin’ about it)

Seein’ signs for California

Trade the shade for somethin’ warmer

I’ve been dreamin’ about the West Coast (I’ve been dreamin’)

Where the people take it real slow (I’ve been dreamin’ about it)

I need the sun for just a year

I’ll kiss the sky and disappear

The West Coast

Glitter nights under starry skies

All I wanna do is fly

Take me where the sun shines brighter

I’ve been dreamin’ about the West Coast

Time to find myself a new glow

I need the sun for just a year

I’ll kiss the sky and disappear

I’ve been dreamin’ about the West Coast (I’ve been dreamin’)

Found some faces that I don’t know (I’ve been dreamin’ about it)

Seein’ signs for California

Trade the shade for somethin’ warmer

I’ve been dreamin’ about the West Coast (I’ve been dreamin’)

Where the people take it real slow (I’ve been dreamin’ about it)

I need the sun for just a year

I’ll kiss the sky and disappear

OneRepublic, West Coast, Traduzione canzone

Ho sognato la costa occidentale (ho sognato)

Ho trovato dei volti che non conosco (l’ho sognato)

Dammi il sole per solo un anno

Bacerò il cielo e scomparirò

Ho fissato su i cieli più grigi

Sto cercando di trovare un po’ di fortuna ma si sta esaurendo

È come se il tempo rendesse il peggio della mia mente offuscata

Potrei davvero usare una dose di un po’ di paradiso

A volte devi scappare da un cuore spezzato

Prima di trasformarmi in un fantasma, ho bisogno di un nuovo inizio

Mi dirigo verso la costa, amico, non è così lontano

Sì, hanno il sole a Los Angeles e alcune stelle scintillanti

Ho sognato la costa occidentale (ho sognato)

Ho trovato dei volti che non conosco (l’ho sognato)

Vedo segni per la California

Scambia l’ombra con qualcosa di più caldo

Ho sognato la costa occidentale (ho sognato)

Dove le persone lo prendono molto lentamente (l’ho sognato)

Ho bisogno del sole solo per un anno

Bacerò il cielo e scomparirò

Non ho sentito una goccia ormai da quaranta giorni

Eppure stanno lavando le macchine e non mostrano alcuna età

Non c’è niente che tu voglia ti costerà più del tempo

Se stai cercando di trovare te stesso, è meglio che ti metta in fila

Sto contando i miei soldi e spendo per farlo bene

Ho il futuro in tasca, lo spendo tutto stanotte

Come un profeta con la visione, finalmente vedo la luce

E tu sai

Ho sognato la costa occidentale (ho sognato)

Ho trovato dei volti che non conosco (l’ho sognato)

Vedo segni per la California

Scambia l’ombra con qualcosa di più caldo

Ho sognato la costa occidentale (ho sognato)

Dove le persone lo prendono molto lentamente (l’ho sognato)

Ho bisogno del sole solo per un anno

Bacerò il cielo e scomparirò

La costa occidentale

Notti scintillanti sotto cieli stellati

Tutto quello che voglio fare è volare

Portami dove il sole splende più luminoso

Ho sognato la costa occidentale

È ora di ritrovare me stesso un nuovo bagliore

Ho bisogno del sole solo per un anno

Bacerò il cielo e scomparirò

Ho sognato la costa occidentale (ho sognato)

Ho trovato dei volti che non conosco (l’ho sognato)

Vedo segni per la California

Scambia l’ombra con qualcosa di più caldo

Ho sognato la costa occidentale (ho sognato)

Dove le persone lo prendono molto lentamente (l’ho sognato)

Ho bisogno del sole solo per un anno

Bacerò il cielo e scomparirò