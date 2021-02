We’re good, Dua Lipa: il nuovo singolo dall’11 febbraio 2021

We’re good è il titolo del nuovo singolo di Dua Lipa, in uscita l’11 febbraio 2021. Ad annunciarlo, con la relativa cover del brano in condivisione, è stata la stessa cantante, nei giorni scorsi, sul suo account Instagram.

La canzone anticipa l’uscita della riedizione dell’ultimo album di Dua Lipa, Future nostalgia, in una nuova veste, la Moonlight Edition.

Tra le tracce aggiunte, troviamo “Fever” con Angele, “We’re Good,” “Prisoner” feat. Miley Cyrus, “If It Ain’t Me,” “That Kind of Woman,” “Not My Problem” featuring JID, “Levitating” with DaBaby e “UN DIA feat. J Balvin, Tainy and Bad Bunny.

We’re good è il primo passo del nuovo materiale della pop star del 2021 e segue i singoli recenti “Levitating” e “Fever” – entrambi tratti dall’album “Future Nostalgia” della cantante – e la sua collaborazione “Prisoner” con Miley Cyrus.

Come potete vedere qui sopra, nel condividere la notizia sui social media, Lipa ha pubblicato l’artwork della traccia che ha un tema color smeraldo e la vede indossare un vestito verde, guanti verdi e un enorme anello di diamanti.

Future nostalgia è un disco che ha ottenuto plauso e attenzione da parte della critica e del pubblico e contiene numerose hit che sarebbero state ancora più ascoltate e avrebbero ottenuto maggiore attenzione (soprattutto nei dance club) se non fossero state estratte nel periodo storico legato alla pandemia da Covid-19.

Dua Lipa è nota da tempo come un’artista schietta, che difende ciò in cui crede, inclusi i diritti delle donne. L’esperienza femminile è quella che colora la “Future Nostalgia” dall’inizio alla fine, sia attraverso un senso di emancipazione o osservazioni sulla disuguaglianza che le donne devono affrontare”

Questa la recensione del sito NME ai tempi della pubblicazione dell’album.

We’re good anticipa il progetto e sarà disponibile da oggi, 11 febbraio 2021. Vi terrempo aggiornati con audio, testo, traduzione e video della cazone non appena disponibili.