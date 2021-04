Welcome 2 America è il primo brano che anticipa l’album omonimo postumo di Prince.

Il disco uscirà il prossimo 30 luglio 2021, a cinque anni dalla scomparsa del cantante. All’interno del progetti, 12 brani inediti, registrati a Paisley Park nel 2010.

Il pezzo racchiude il concept intero del disco che, come anticipato dal comunicato stampa, è un testamento “sulle preoccupazioni, speranze di Prince sul cambiamento della società, presagio di un’epoca di divisione politica, disinformazione e nuove lotte per la giustizia razziale”.

Qui potete ascoltare la canzone, a seguire testo e traduzione di Welcome to America di Prince.

[Intro]

Welcome

[Verse 1]

Welcome to America

Where you can fail at your job

Get fired, rehired

Rehired and get a seven-hundred billion dollar tip

(Come on in, sit right down, and fill up your pockets, yeah)

Mass-media, information overload

Welcome to America

(The following message brought to you by Datacom)

Distracted by the features of the iPhone

(Got an application for each of situation)

In other words, taken by a pretty face

(Somebody’s watching you)

(I see you, I see you)

Welcome to America

Hook up later at the iPad

We can me at my place

[Chorus]

Welcome to America

Welcome to America

Welcome to America

[Verse 2]

Where everything and nothing that Google says is hip

(The sales tax for the following items will be raised immediately: cigarettes, soda, gas)

We will not raise your taxes

Read our lips

[Chorus]

Welcome to America (America)

Welcome to the big show (to America)

Everybody’s looking for something

When there ain’t no place to go

(Welcome to America)

Except inside America (America)

That’s the only place I know (to America)

Transformation happens deep within: yes or no?

Yes

[Verse 3]

Welcome to America

One of our greatest exports was a thing called jazz

You think today’s music will last?

(Dismantle all monopolies

Dismantle all monopolies)

Welcome to America

Welcome

Hope and change, everything takes forever

And truth is a new minority (truth)

Oh, welcome to America

Welcome to America

[Interlude]

Today we’d like to discuss America’s plan to fix the educational system

The pledge of allegiance will now read as follows:

I pledge allegiance to the earth of the United States of the Universe

Welcome to America

[Verse 4]

There is no arguing with the book

(When am I gonna learn something new?)

There is no arguing with the book

(Who’s gonna teach it to me, you?)

There is no arguing with the book

(What’s that outside my window sill?)

There is no (could it be?) arguing (our free will?)

You say yes, I say no, yet love flows

[Interlude]

America can provide many opportunities for the young female who wishes to work (for the state)

For her own advancement up from the underclass to become one

[Verse 5]

Welcome to America

Go to school to become a celebrity

(F.A.M.O.U.S.)

But don’t be late

And everybody and they mama got a sex tape

Welcome to America

We snatch bass players, not purses

Keep playing, it gets worse

Land of the free, home of the brave

Oops, I mean

Land of the free, home of the slave

Get down on your knees, hit me

[Chorus]

Welcome to America

Welcome to the big show

Everybody’s looking for something

When there ain’t no place to go

Except inside America

That’s the only place I know

Transformation happens deep within: yes or no?

Prince, Welcome 2 America, Traduzione

Benvenuto

Benvenuto in America

Dove puoi fallire nel tuo lavoro

Farti licenziare, essere riassunto

Assunto di nuovo e ricevi una mancia di settecento miliardi di dollari

(Entra, siediti e riempiti le tasche, sì)

Mass-media, sovraccarico di informazioni

Benvenuto in America

(Il seguente messaggio ti è stato fornito da Datacom)

Distratto dalle caratteristiche dell’iPhone

(Ho una domanda per ogni situazione)

In altre parole, preso da un bel viso

(Qualcuno ti sta guardando)

(Ti vedo, ti vedo)

Benvenuto in America

Collegati più tardi all’iPad

Possiamo me a casa mia

Benvenuto in America

Benvenuto in America

Benvenuto in America

Dove tutto e niente di quello che dice Google è alla moda

(L’imposta sulle vendite per i seguenti articoli verrà aumentata immediatamente: sigarette, soda, gas)

Non aumenteremo le tue tasse

Leggi il nostro labiale

Benvenuto in America (America)

Benvenuto al grande spettacolo (in America)

Tutti cercano qualcosa

Quando non c’è posto dove andare

(Benvenuto in America)

Tranne in America (America)

Questo è l’unico posto che conosco (in America)

La trasformazione avviene nel profondo: sì o no?

sì

Benvenuto in America

Una delle nostre più grandi esportazioni era una cosa chiamata jazz

Pensi che la musica di oggi durerà?

(Smantella tutti i monopoli

Smantellare tutti i monopoli)

Benvenuto in America

benvenuto

Speranza e cambiamento, tutto dura per sempre

E la verità è una nuova minoranza (verità)

Oh, benvenuto in America

Benvenuto in America

Oggi vorremmo discutere il piano americano per aggiustare il sistema educativo

Il pegno di fedeltà sarà ora letto come segue:

Giuro fedeltà alla terra degli Stati Uniti dell’Universo

Benvenuto in America

Non si discute con il libro

(Quando imparerò qualcosa di nuovo?)

Non si discute con il libro

(Chi me lo insegnerà, tu?)

Non si discute con il libro

(Cos’è quello fuori dal davanzale della mia finestra?)

Non c’è (potrebbe essere?) Discutere (il nostro libero arbitrio?)

Tu dici di sì, io dico di no, eppure l’amore scorre

L’America può offrire molte opportunità per la giovane donna che desidera lavorare (per lo stato)

Per il suo avanzamento dalla sottoclasse fino a diventarlo

Benvenuto in America

Vai a scuola per diventare una celebrità

(FAMOSO.)

Ma non fare tardi

E tutti e la mamma hanno un video porno

Benvenuto in America

Catturiamo bassisti, non borse

Continua a giocare, peggiora

Terra dei liberi, patria dei coraggiosi

Oops, voglio dire

Terra della libertà, patria dello schiavo

Mettiti in ginocchio, colpiscimi

Benvenuto in America

Benvenuto al grande spettacolo

Tutti cercano qualcosa

Quando non c’è posto dove andare

Tranne che in America

È l’unico posto che conosco

La trasformazione avviene nel profondo: sì o no?